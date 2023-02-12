12 февраля 2023
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10 февраля 2023

Свердловские школьники отправили подарки военным на 23 февраля. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники из Березовского отправили военным посылки с продуктами на 23 февраля (архивное фото) Фото:

Ученики школы №23 в Березовском (Свердловская область) к празднику Дню защитника Отечества отправили открытки и сладкие наборы выпускникам школы, которые проходят срочную службу в армии РФ. Информация об этом появилась в группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

«Наша школа приняла участие в акции „Посылка солдату“. Ученики и их родители принесли на акцию открытки и сладкие подарки к 23 февраля для наших ребят-выпускников, которые проходят срочную службу», — сообщили в сообществе «БМАОУ СОШ № 23» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские школьники изготовили окопные свечи для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции (СВО). По словам президента России Владимира Путина, цели СВО — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

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Ученики школы №23 в Березовском (Свердловская область) к празднику Дню защитника Отечества отправили открытки и сладкие наборы выпускникам школы, которые проходят срочную службу в армии РФ. Информация об этом появилась в группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте». «Наша школа приняла участие в акции „Посылка солдату“. Ученики и их родители принесли на акцию открытки и сладкие подарки к 23 февраля для наших ребят-выпускников, которые проходят срочную службу», — сообщили в сообществе «БМАОУ СОШ № 23» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что свердловские школьники изготовили окопные свечи для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции (СВО). По словам президента России Владимира Путина, цели СВО — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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