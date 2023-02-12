Кадры со старых кинопленок оцифровали в рамках проекта «Пермь как фильм» Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета 300-летие Перми

Специалисты оцифровали и опубликовали пермскую кинохронику 1925 года. На архивных кадрах — визит делегации рабочих из Веймарской республики. Авторы проекта «Пермь как фильм» говорят, что это вторая по давности киносъемка Перми.

«Кадры прибытия в Пермь немецкой делегации — это вторая по давности сохранившаяся киносъемка, сделанная в Перми. Самая ранняя датируется 1918 годом, на ней запечатлен приезд в Пермь члена Политбюро ЦК партии Григория Зиновьева», — сообщает сайт «Пермь-300» со ссылкой на слова редактора проекта «Пермь как фильм» Семена Соснина.

В 1925 году оператор снял прибытие поезда и торжественный митинг в честь немецкой делегации. делегатов. Их встречали рабочие, комсомольцы и пионеры.