12 февраля 2023

В Перми оцифровали одну из самых древних кинохроник города. Видео

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Клипарт. Пермь , кино, архив, синематека, кинопленка
Кадры со старых кинопленок оцифровали в рамках проекта «Пермь как фильм» Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

Специалисты оцифровали и опубликовали пермскую кинохронику 1925 года. На архивных кадрах — визит делегации рабочих из Веймарской республики. Авторы проекта «Пермь как фильм» говорят, что это вторая по давности киносъемка Перми.

«Кадры прибытия в Пермь немецкой делегации — это вторая по давности сохранившаяся киносъемка, сделанная в Перми. Самая ранняя датируется 1918 годом, на ней запечатлен приезд в Пермь члена Политбюро ЦК партии Григория Зиновьева», — сообщает сайт «Пермь-300» со ссылкой на слова редактора проекта «Пермь как фильм» Семена Соснина.

В 1925 году оператор снял прибытие поезда и торжественный митинг в честь немецкой делегации. делегатов. Их встречали рабочие, комсомольцы и пионеры.

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Специалисты оцифровали и опубликовали пермскую кинохронику 1925 года. На архивных кадрах — визит делегации рабочих из Веймарской республики. Авторы проекта «Пермь как фильм» говорят, что это вторая по давности киносъемка Перми. «Кадры прибытия в Пермь немецкой делегации — это вторая по давности сохранившаяся киносъемка, сделанная в Перми. Самая ранняя датируется 1918 годом, на ней запечатлен приезд в Пермь члена Политбюро ЦК партии Григория Зиновьева», — сообщает сайт «Пермь-300» со ссылкой на слова редактора проекта «Пермь как фильм» Семена Соснина. В 1925 году оператор снял прибытие поезда и торжественный митинг в честь немецкой делегации. делегатов. Их встречали рабочие, комсомольцы и пионеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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