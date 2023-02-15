Шеф полиции Екатеринбурга получил тайные установки от генерала

Начальник полиции Екатеринбурга Метелица сократил свое выступление перед гордумой из-за советов коллег

Максим Метелица пытался представить полицейское управление в лучшем свете Фото: Илья Московец © URA.RU

Начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица при подготовке доклада на заседании гордумы 14 февраля советовался с коллегами и получил установки от шефа свердловской полиции Александра Мешкова. Генерал аккуратно намекнул новому руководителю, как лучше построить выступление и каких подробностей избежать, из-за чего выступление было сокращено, сообщил URA.RU источник в силовых ведомствах.

«Метелица крайне тщательно готовился к своему дебюту в гордуме по двум причинам. Во-первых, в нем есть некоторый перфекционизм, заставляющий доводить отчеты до совершенства. Во-вторых, он новый человек, и в некоторые детали не посвящен. Много информации брал у коллег и, конечно, советовался и с Мешковым», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, текст выступления Метелицы заметно сократился после советов коллег. Особенно значимый вклад внесли рекомендации Александра Мешкова, который подсказал новому руководителю, как представить свое управление в лучшем свете и избежать лишних проблем, добавил собеседник агентства. Он уверен, что текст выступления Метелицы заметно сократился по сравнению с изначальным вариантом. «Убрали как ненужную, лишнюю статистику, так и неудобные факты, о которых целесообразнее лишний раз не напоминать», — заключил инсайдер.

URA.RU направило запрос на имя начальника УМВД по Екатеринбургу. Ответа на момент публикации не поступало.

Максим Метелица выступил на заседании городской думы Екатеринбурга 14 февраля, осветив главные проблемы УМВД. Он отмечал, что самыми криминальными районами города стали Чкаловский и Орджоникидзевский. По словам шефа, за 2022 год полицейские раскрыли более восьми тысяч преступлений. При этом раскрываемость изнасилований достигла 100%, а убийства оказывались раскрытыми в 93% случаев.

Метелица сменил прежнего начальника УМВД Игоря Озерова 18 февраля. Бывший шеф подал рапорт об отставке накануне приезда в Екатеринбург большой проверки из Москвы.