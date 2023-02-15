Пермяк решил убить знакомого топором за невозвращенный долг

В Кунгуре (Пермский край) будут судить 32-летнего пермяка за то, что пытался убить знакомого топором. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
«Обвиняемый и его 31-летний знакомый, ранее вместе отбывавшие наказание в местах лишения свободы, после освобождения вместе брали подработки. В связи с тем, что 31-летний мужчина не вернул вовремя взятые в долг у обвиняемого деньги, последний решил его убить. Он взял топор, пришел к знакомому домой и, когда тот открыл дверь квартиры, сразу нанес ему удар топором по голове», — указано в пресс-релизе.
Но потерпевший успел уклониться от удара, завязалась потасовка. Вместе с пришедшими на помощь соседями потерпевшему удалось отобрать топор. Следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». Сейчас дело направлено в суд.
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