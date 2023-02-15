Пермяк решил убить знакомого топором за невозвращенный долг

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Ледовый городок. Ханты-Мансийск., топор, лед
Ему не удалось завершить свой умысел Фото:

В Кунгуре (Пермский край) будут судить 32-летнего пермяка за то, что пытался убить знакомого топором. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Обвиняемый и его 31-летний знакомый, ранее вместе отбывавшие наказание в местах лишения свободы, после освобождения вместе брали подработки. В связи с тем, что 31-летний мужчина не вернул вовремя взятые в долг у обвиняемого деньги, последний решил его убить. Он взял топор, пришел к знакомому домой и, когда тот открыл дверь квартиры, сразу нанес ему удар топором по голове», — указано в пресс-релизе.

Но потерпевший успел уклониться от удара, завязалась потасовка. Вместе с пришедшими на помощь соседями потерпевшему удалось отобрать топор. Следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». Сейчас дело направлено в суд.

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В Кунгуре (Пермский край) будут судить 32-летнего пермяка за то, что пытался убить знакомого топором. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Обвиняемый и его 31-летний знакомый, ранее вместе отбывавшие наказание в местах лишения свободы, после освобождения вместе брали подработки. В связи с тем, что 31-летний мужчина не вернул вовремя взятые в долг у обвиняемого деньги, последний решил его убить. Он взял топор, пришел к знакомому домой и, когда тот открыл дверь квартиры, сразу нанес ему удар топором по голове», — указано в пресс-релизе. Но потерпевший успел уклониться от удара, завязалась потасовка. Вместе с пришедшими на помощь соседями потерпевшему удалось отобрать топор. Следователи возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». Сейчас дело направлено в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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