14 февраля 2023

Челябинские волонтеры показали свою поездку на фронт с посылками. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры из Копейска купили машину, чтобы самостоятельно возить грузы в зону спецоперации Фото:

Волонтеры из Копейска (Челябинская область) самостоятельно доставили груз в зону спецоперации. Видеозапись своей поездки они выложили в соцсетях.

«Дорога в одну сторону занимает чуть больше 30 часов. За лентой начинается самое интересное: дорог почти нет, люди встречаются только блок-постах. В глубинках непривычная тишина, на улице ни одной живой души, деревни вымерли», — сообщили волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте».

По данным волонтеров, в местах, куда они доставляли груз, «жизнь кипит», повсюду военная техника, «воронки в асфальте, взрывы слышны практически без перерыва». Они отметили, что в госпиталях много гуманитарной помощи, там ее распределяют по населенным пунктам.

Ранее сообщалось, что копейские волонтеры приобрели автомобиль для перевозки гуманитарной помощи в зону СВО. За одну отправку груза объемом примерно 600 килограммов они тратили около 30 тысяч рублей, поэтому посчитали, что собственный транспорт обойдется дешевле.

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Волонтеры из Копейска (Челябинская область) самостоятельно доставили груз в зону спецоперации. Видеозапись своей поездки они выложили в соцсетях. «Дорога в одну сторону занимает чуть больше 30 часов. За лентой начинается самое интересное: дорог почти нет, люди встречаются только блок-постах. В глубинках непривычная тишина, на улице ни одной живой души, деревни вымерли», — сообщили волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте». По данным волонтеров, в местах, куда они доставляли груз, «жизнь кипит», повсюду военная техника, «воронки в асфальте, взрывы слышны практически без перерыва». Они отметили, что в госпиталях много гуманитарной помощи, там ее распределяют по населенным пунктам. Ранее сообщалось, что копейские волонтеры приобрели автомобиль для перевозки гуманитарной помощи в зону СВО. За одну отправку груза объемом примерно 600 килограммов они тратили около 30 тысяч рублей, поэтому посчитали, что собственный транспорт обойдется дешевле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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