Волонтеры из Копейска (Челябинская область) самостоятельно доставили груз в зону спецоперации. Видеозапись своей поездки они выложили в соцсетях.
«Дорога в одну сторону занимает чуть больше 30 часов. За лентой начинается самое интересное: дорог почти нет, люди встречаются только блок-постах. В глубинках непривычная тишина, на улице ни одной живой души, деревни вымерли», — сообщили волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте».
По данным волонтеров, в местах, куда они доставляли груз, «жизнь кипит», повсюду военная техника, «воронки в асфальте, взрывы слышны практически без перерыва». Они отметили, что в госпиталях много гуманитарной помощи, там ее распределяют по населенным пунктам.
Ранее сообщалось, что копейские волонтеры приобрели автомобиль для перевозки гуманитарной помощи в зону СВО. За одну отправку груза объемом примерно 600 килограммов они тратили около 30 тысяч рублей, поэтому посчитали, что собственный транспорт обойдется дешевле.
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