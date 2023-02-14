Челябинские волонтеры показали свою поездку на фронт с посылками. Видео

15 февраля 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Волонтеры из Копейска купили машину, чтобы самостоятельно возить грузы в зону спецоперации Фото: Сергей Русанов © URA.RU Волонтеры из Копейска (Челябинская область) самостоятельно доставили груз в зону спецоперации. Видеозапись своей поездки они выложили в соцсетях. «Дорога в одну сторону занимает чуть больше 30 часов. За лентой начинается самое интересное: дорог почти нет, люди встречаются только блок-постах. В глубинках непривычная тишина, на улице ни одной живой души, деревни вымерли», — сообщили волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте». По данным волонтеров, в местах, куда они доставляли груз, «жизнь кипит», повсюду военная техника, «воронки в асфальте, взрывы слышны практически без перерыва». Они отметили, что в госпиталях много гуманитарной помощи, там ее распределяют по населенным пунктам. Ранее сообщалось, что копейские волонтеры приобрели автомобиль для перевозки гуманитарной помощи в зону СВО. За одну отправку груза объемом примерно 600 килограммов они тратили около 30 тысяч рублей, поэтому посчитали, что собственный транспорт обойдется дешевле.

Волонтеры из Копейска (Челябинская область) самостоятельно доставили груз в зону спецоперации. Видеозапись своей поездки они выложили в соцсетях. «Дорога в одну сторону занимает чуть больше 30 часов. За лентой начинается самое интересное: дорог почти нет, люди встречаются только блок-постах. В глубинках непривычная тишина, на улице ни одной живой души, деревни вымерли», — сообщили волонтеры в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе Копейск, Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте». По данным волонтеров, в местах, куда они доставляли груз, «жизнь кипит», повсюду военная техника, «воронки в асфальте, взрывы слышны практически без перерыва». Они отметили, что в госпиталях много гуманитарной помощи, там ее распределяют по населенным пунктам. Ранее сообщалось, что копейские волонтеры приобрели автомобиль для перевозки гуманитарной помощи в зону СВО. За одну отправку груза объемом примерно 600 килограммов они тратили около 30 тысяч рублей, поэтому посчитали, что собственный транспорт обойдется дешевле.