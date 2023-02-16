Врач раскрыла, как опасный вирус влияет на потенцию свердловских мужчин

Гемотест: COVID-19 ухудшает потенцию у мужчин

16 февраля 2023 в 20:53 Размер текста - 17 +

У переболевших коронавирусом мужчин снижается потенция, уверена Ольга Уланкина Фото: Анна Майорова © URA.RU Коронавирусная инфекция увеличила количество свердловчан с эректильной дисфункцией. COVID-19 оказывает негативное влияние на мужскую половую функцию. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделилась врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. «Потенция у переболевших коронавирусом свердловчан снижается. Это связано с рядом факторов. Во-первых, влияние вируса на сосуды — уменьшается кровоснабжение и орган уже не может выполнять свои функции полноценно. Во-вторых, общий воспалительный процесс тоже служит причиной дисфункции. В-третьих, мышечная слабость усугубляет проблему», — отметила врач-эксперт Уланкина. По словам медика, многие свердловские мужчины стесняются обратиться к специалисту. Они предпринимают безуспешные попытки самолечения. «Самостоятельное лечение эректильной дисфункции недопустимо. Современная медицина располагает эффективными средствами, которые после обследования и сдачи анализов пациенту подбирает врач. При возникновении деликатной проблемы не стоит откладывать обращение к специалисту и использовать народные средства или биологически активные добавки с недоказанной эффективностью. Это может привести к осложнению заболевания — импотенции», — напоминает Ольга Уланкина. Эректильная дисфункция — неспособность в течение трех месяцев и более достичь или поддерживать эрекцию на достаточном для полового акта уровне. Это одна из актуальных проблем в урологии — заболеванием страдает почти половина мужского населения России в возрасте от 20 до 77 лет. В основном встречается ее легкая степень. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Коронавирусная инфекция увеличила количество свердловчан с эректильной дисфункцией. COVID-19 оказывает негативное влияние на мужскую половую функцию. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделилась врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина. «Потенция у переболевших коронавирусом свердловчан снижается. Это связано с рядом факторов. Во-первых, влияние вируса на сосуды — уменьшается кровоснабжение и орган уже не может выполнять свои функции полноценно. Во-вторых, общий воспалительный процесс тоже служит причиной дисфункции. В-третьих, мышечная слабость усугубляет проблему», — отметила врач-эксперт Уланкина. По словам медика, многие свердловские мужчины стесняются обратиться к специалисту. Они предпринимают безуспешные попытки самолечения. «Самостоятельное лечение эректильной дисфункции недопустимо. Современная медицина располагает эффективными средствами, которые после обследования и сдачи анализов пациенту подбирает врач. При возникновении деликатной проблемы не стоит откладывать обращение к специалисту и использовать народные средства или биологически активные добавки с недоказанной эффективностью. Это может привести к осложнению заболевания — импотенции», — напоминает Ольга Уланкина. Эректильная дисфункция — неспособность в течение трех месяцев и более достичь или поддерживать эрекцию на достаточном для полового акта уровне. Это одна из актуальных проблем в урологии — заболеванием страдает почти половина мужского населения России в возрасте от 20 до 77 лет. В основном встречается ее легкая степень.