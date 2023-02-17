Минобороны РФ показало работу «кочующих» минометов в зоне СВО. Видео

17 февраля 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Отстрелялись с одной позиции и сразу переместились на другую Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные показали «кочующие» 120-мм минометы в зоне проведения специальной военной операции. Они работают как четко отлаженный механизм, меняя позиции так быстро, что противник не успевает нанести по ним ответный удар. Информацию распространило Министерство обороны России. «У расчетов „кочующих“ 120-мм минометов буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и производство первого выстрела. Как только выстрел произведен, расчеты начинают работать как четко отлаженный механизм, где каждый боец прекрасно знает свой маневр», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале . Минометы внезапно появляются и быстро меняют позицию после стрельбы и это главный козырь. Артиллеристы подавляют огневые позиций и разрушают опорные пункты, уничтожают живую силу и легкобронированную технику противника в радиусе семи километров.



Экипажи танков Т-90 «Прорыв», оснащенных произведенными в Челябинске дизель-моторами, отрабатывают в зоне СВО взаимодействие с расчетами беспилотников. Кадры боевой учебы также показали в Минобороны России. Получая обратную связь от операторов квадрокоптеров, танкисты получают не только информацию об обстановке в полосе движения. Одновременно они корректируют данные об актуальных целях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские военные показали «кочующие» 120-мм минометы в зоне проведения специальной военной операции. Они работают как четко отлаженный механизм, меняя позиции так быстро, что противник не успевает нанести по ним ответный удар. Информацию распространило Министерство обороны России. «У расчетов „кочующих“ 120-мм минометов буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и производство первого выстрела. Как только выстрел произведен, расчеты начинают работать как четко отлаженный механизм, где каждый боец прекрасно знает свой маневр», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Минометы внезапно появляются и быстро меняют позицию после стрельбы и это главный козырь. Артиллеристы подавляют огневые позиций и разрушают опорные пункты, уничтожают живую силу и легкобронированную технику противника в радиусе семи километров. Экипажи танков Т-90 «Прорыв», оснащенных произведенными в Челябинске дизель-моторами, отрабатывают в зоне СВО взаимодействие с расчетами беспилотников. Кадры боевой учебы также показали в Минобороны России. Получая обратную связь от операторов квадрокоптеров, танкисты получают не только информацию об обстановке в полосе движения. Одновременно они корректируют данные об актуальных целях.