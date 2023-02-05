Благодаря БПЛА танк может стрелять по невидимой цели с точностью артиллерийского орудия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экипажи танков Т-90 «Прорыв», оснащенных произведенными в Челябинске дизель-моторами, отрабатывают в зоне СВО взаимодействие с расчетами бесплилотников. Кадры боевой учебы показали 6 февраля в Минобороны России.

Получая обратную связь от операторов квадрокоптеров, танкисты получают не только информацию об обстановке в полосе движения. Одновременно они корректируют данные об актуальных целях, в том числе перемещающихся, и корректируют наведение орудий для более эффективного их поражения.

«Мы учимся стрелять из танка навесным огнем, как обычно действует артиллерия. В том числе навесным огнем, когда цель не видна — на дальности от четырех до 12 км. Все делается с помощью дрона, который позволяет видеть попадания снарядов. Отстрелявшись, танк может покинуть позицию гораздо быстрее, чем артиллерийское орудие», — поясняет оператор БПЛА с позывным «Птица.

«Прорыв» — модернизированная версия танка Т-90АМ, запущенная в серию в 2018 году. Он оснащен двигателями В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил, выпускаемых в Челябинске на заводе «ЧТЗ-Уралтрак». Мощность их позволяет боевой машине при преодолении препятствий на полной скорости иногда отрываться от земли, за что «Прорыв» прозвали «летающим танком».