Экс-глава Ростуризма раскритиковала застройку Перми

21 февраля 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

Догузова считает, что инвесторы не придают значение виду застройки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские города застраиваются так, что людям в них не хочется жить, об этом в своем telegram-канале написала экс-глава Ростуризма Зарина Догузова. В качестве примера она привела фото Перми. На нем контрастируют двадцатипятиэтажка и старый деревянный дом в Мотовилихинском районе. «К сожалению, многие города сейчас застраиваются так, что в них потом не захочется жить нам самим, не говоря уже про детей и внуков. Пространство любого города — это архитектурный текст разных эпох и с ним нужно считаться и оставлять в нем то, за что будет не стыдно. Тенденция времени стала таковой, что строительство и архитектура стали отдельными понятиями. Инвесторы вкладывают в застройку, но зачастую не придают значение тому, какой вид будет иметь сооружение, как оно будет вписано в уже сложившееся пространство, насколько эстетично будет смотреться, не важно — жилой дом, торговый или бизнес-центр», — высказалась Догузова в telegram-канале . Экс-глава Ростуризма также отметила, что архитектурой городов «нужно заниматься профессионально». Ранее URA.RU сообщало, что в Перми планируют снести хлебозавод и хотят построить там многоквартирные дома. Также в жилую зону намерены превратить территорию бывшего мясокомбината. Telegram-канал «Архитектурные излишества»

Российские города застраиваются так, что людям в них не хочется жить, об этом в своем telegram-канале написала экс-глава Ростуризма Зарина Догузова. В качестве примера она привела фото Перми. На нем контрастируют двадцатипятиэтажка и старый деревянный дом в Мотовилихинском районе. «К сожалению, многие города сейчас застраиваются так, что в них потом не захочется жить нам самим, не говоря уже про детей и внуков. Пространство любого города — это архитектурный текст разных эпох и с ним нужно считаться и оставлять в нем то, за что будет не стыдно. Тенденция времени стала таковой, что строительство и архитектура стали отдельными понятиями. Инвесторы вкладывают в застройку, но зачастую не придают значение тому, какой вид будет иметь сооружение, как оно будет вписано в уже сложившееся пространство, насколько эстетично будет смотреться, не важно — жилой дом, торговый или бизнес-центр», — высказалась Догузова в telegram-канале. Экс-глава Ростуризма также отметила, что архитектурой городов «нужно заниматься профессионально». Ранее URA.RU сообщало, что в Перми планируют снести хлебозавод и хотят построить там многоквартирные дома. Также в жилую зону намерены превратить территорию бывшего мясокомбината.