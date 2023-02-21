Директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области Ольга Белоножкина 21 февраля объявила о своей отставке. Она добавила, что с 22 февраля начинает работать на должности заместителя министра физической культуры и спорта региона.
«Сегодня я завершаю работу на должности директора департамента мировых судей Свердловской области. С завтрашнего дня я — замминистра физкультуры и спорта Свердловской области», — сказала Белоножкина в видео, которое опубликовала в соцсетях.
Ранее на должности замминистра физкультуры и спорта Свердловской области находился Александр Маслов, который, по словам источника URA.RU, возглавит мэрию Верхней Салды, заменив Игоря Сальникова, проработавшего на должности меньше года. О том, что Сальников уходит с поста стало известно в начале февраля. По слухам, он в ближайшее время возглавит Мотовилихинский район Пермского края.
До прихода в департамент мировых судей Свердловской области Белоножкина работала в правительстве ХМАО. Ее называли «первым соратником» губернатора Натальи Комаровой, отвечающим за все поручения главы региона. Белоножкина пришла в свердловское правительство в 2019 году.
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