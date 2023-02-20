В титановую столицу Свердловской области назначили будущего мэра

Источник: экс-замминистра спорта Свердловской области готовят к креслу главы Верхней Салды

21 февраля 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Александр Маслов перешел в мэрию Верхней Салды, чтобы позднее возглавить город Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Александр Маслов, занимавший пост заместителя министра спорта Свердловской области, перешел на работу в мэрию Верхней Салды. Он будет курировать социальный блок в качестве замглавы, рассказали URA.RU в администрации города, но в будущем он займет вакантный пост главы Верхней Салды, сообщает источник агентства. «Маслов переходит в мэрию, чтобы впоследствии возглавить город», — поделился собеседник. В начале февраля стало известно, что пост главы Верхней Салды покидает Игорь Сальников, проработавший на должности меньше года. По слухам, Сальников в ближайшее время возглавит Мотовилихинский район Пермского края.

Александр Маслов, занимавший пост заместителя министра спорта Свердловской области, перешел на работу в мэрию Верхней Салды. Он будет курировать социальный блок в качестве замглавы, рассказали URA.RU в администрации города, но в будущем он займет вакантный пост главы Верхней Салды, сообщает источник агентства. «Маслов переходит в мэрию, чтобы впоследствии возглавить город», — поделился собеседник. В начале февраля стало известно, что пост главы Верхней Салды покидает Игорь Сальников, проработавший на должности меньше года. По слухам, Сальников в ближайшее время возглавит Мотовилихинский район Пермского края.