20 февраля 2023

В титановую столицу Свердловской области назначили будущего мэра

Источник: экс-замминистра спорта Свердловской области готовят к креслу главы Верхней Салды
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание рабочей группы по созданию депутатской вертикали с Павлом Крашенинниковым. Екатеринбург, маслов александр, тестов виктор
Александр Маслов перешел в мэрию Верхней Салды, чтобы позднее возглавить город Фото:

Александр Маслов, занимавший пост заместителя министра спорта Свердловской области, перешел на работу в мэрию Верхней Салды. Он будет курировать социальный блок в качестве замглавы, рассказали URA.RU в администрации города, но в будущем он займет вакантный пост главы Верхней Салды, сообщает источник агентства.

«Маслов переходит в мэрию, чтобы впоследствии возглавить город», — поделился собеседник. В начале февраля стало известно, что пост главы Верхней Салды покидает Игорь Сальников, проработавший на должности меньше года. По слухам, Сальников в ближайшее время возглавит Мотовилихинский район Пермского края.

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Александр Маслов, занимавший пост заместителя министра спорта Свердловской области, перешел на работу в мэрию Верхней Салды. Он будет курировать социальный блок в качестве замглавы, рассказали URA.RU в администрации города, но в будущем он займет вакантный пост главы Верхней Салды, сообщает источник агентства. «Маслов переходит в мэрию, чтобы впоследствии возглавить город», — поделился собеседник. В начале февраля стало известно, что пост главы Верхней Салды покидает Игорь Сальников, проработавший на должности меньше года. По слухам, Сальников в ближайшее время возглавит Мотовилихинский район Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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