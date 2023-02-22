Диетолог раскрыла самые полезные виды мяса

Диетолог Микитюк: крольчатина, конина и баранина самые полезные виды мяса

23 февраля 2023 в 05:22 Размер текста - 17 +

Диетолог выделяет крольчатина, конина и баранина, как самые полезные виды мяса Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Для россиян крольчатина, конина и баранина одни из самых полезных видов мяса. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк. «Мясо кролика считается диетическим и обладает уникальными питательными свойствами. Оно содержит большое количество белка и превосходит по этому показателю даже курятину», — передает слова Людмилы Микитюк газета «Известия». Конина считается самым экологически чистым мясом, так как в нем не содержится антибиотиков, добавляет диетолог. Также полезно мясо индейки, в нем меньше процентов жира, но по количеству белка оно не уступает. По словам Микитюк, баранина полезна из-за высокого содержания в ней лецитина, который и отвечает за нормализацию уровня холестерина. Однако россиянам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы употреблять мясо нужно в умеренных количествах. Ранее URA.RU сообщало, что неконтролируемый набор веса может быть вызван плохим метаболизмом, который иногда бывает наследственным. По словам эндокринолога Ольги Малиновской, набор веса может быть связан с ежедневным стрессом.

Для россиян крольчатина, конина и баранина одни из самых полезных видов мяса. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк. «Мясо кролика считается диетическим и обладает уникальными питательными свойствами. Оно содержит большое количество белка и превосходит по этому показателю даже курятину», — передает слова Людмилы Микитюк газета «Известия». Конина считается самым экологически чистым мясом, так как в нем не содержится антибиотиков, добавляет диетолог. Также полезно мясо индейки, в нем меньше процентов жира, но по количеству белка оно не уступает. По словам Микитюк, баранина полезна из-за высокого содержания в ней лецитина, который и отвечает за нормализацию уровня холестерина. Однако россиянам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы употреблять мясо нужно в умеренных количествах. Ранее URA.RU сообщало, что неконтролируемый набор веса может быть вызван плохим метаболизмом, который иногда бывает наследственным. По словам эндокринолога Ольги Малиновской, набор веса может быть связан с ежедневным стрессом.