22 февраля 2023

Диетолог раскрыла самые полезные виды мяса

Диетолог Микитюк: крольчатина, конина и баранина самые полезные виды мяса
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль барбекю на Площади 1905 года. Екатеринбург, еда, мясо
Диетолог выделяет крольчатина, конина и баранина, как самые полезные виды мяса Фото:

Для россиян крольчатина, конина и баранина одни из самых полезных видов мяса. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк.

«Мясо кролика считается диетическим и обладает уникальными питательными свойствами. Оно содержит большое количество белка и превосходит по этому показателю даже курятину», — передает слова Людмилы Микитюк газета «Известия». Конина считается самым экологически чистым мясом, так как в нем не содержится антибиотиков, добавляет диетолог.

Также полезно мясо индейки, в нем меньше процентов жира, но по количеству белка оно не уступает. По словам Микитюк, баранина полезна из-за высокого содержания в ней лецитина, который и отвечает за нормализацию уровня холестерина. Однако россиянам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы употреблять мясо нужно в умеренных количествах.

Ранее URA.RU сообщало, что неконтролируемый набор веса может быть вызван плохим метаболизмом, который иногда бывает наследственным. По словам эндокринолога Ольги Малиновской, набор веса может быть связан с ежедневным стрессом.

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Для россиян крольчатина, конина и баранина одни из самых полезных видов мяса. Об этом рассказала диетолог Людмила Микитюк. «Мясо кролика считается диетическим и обладает уникальными питательными свойствами. Оно содержит большое количество белка и превосходит по этому показателю даже курятину», — передает слова Людмилы Микитюк газета «Известия». Конина считается самым экологически чистым мясом, так как в нем не содержится антибиотиков, добавляет диетолог. Также полезно мясо индейки, в нем меньше процентов жира, но по количеству белка оно не уступает. По словам Микитюк, баранина полезна из-за высокого содержания в ней лецитина, который и отвечает за нормализацию уровня холестерина. Однако россиянам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы употреблять мясо нужно в умеренных количествах. Ранее URA.RU сообщало, что неконтролируемый набор веса может быть вызван плохим метаболизмом, который иногда бывает наследственным. По словам эндокринолога Ольги Малиновской, набор веса может быть связан с ежедневным стрессом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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