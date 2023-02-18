Врач назвал причины внезапного набора веса

Эндокринолог Малиновская: стресс и проблемы щитовидной железы ведут к нарушению метаболизма

19 февраля 2023 в 08:26 Размер текста - 17 +

В случае нарушения обмена веществ человеку стоит обратиться к врачу, рассказал Ольга Малиновская Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Неконтролируемый набор вес может быть вызван плохим метаболизмом, который иногда бывает наследственным. Также набор веса может быть связан с постоянным стрессом и сбоями в работе щитовидной железы. Об этом рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. «Метаболизм нарушается и под действием стресса. Длительное напряжение нередко приводит к набору лишних килограммов, избавиться от которых не удается даже с помощью строгих диет», — рассказала Ольга Малиновская в разговоре с «Мослентой». Она также отметила, что симптомы могут быть неспецифичными. Среди них: сонливость, снижение работоспособности, сухость кожи, выпадение волос, перепады настроения. Набор лишнего веса может быть связан с другим нарушением обмена веществ в организме — инсулинорезистентностью. При таком сбое в работе организма клетки не принимают инсулин, а уровень сахара в крови возрастает. Врачи отмечают, что такое нарушение обмена веществ в организме можно отнести к диабету второго типа. Набор веса может быть связан с проблемами в щитовидной железе, заявила Малиновская Человек начинает ощущать сильную усталость и чувство холода, а также у него постоянно подавленное настроение. Эти же симптомы могут относиться к постоянному стрессу и недосыпу, однако в любом случае стоит обратиться к эндокринологу, подчеркнула она. Эксперт добавила, что для восстановления обмена веществ человеку будет достаточно изменить свой образ жизни, например, использовать в своем питании сбалансированный рацион. Малиновская добавила, что отличным способом решить проблему с лишним весом могут физические нагрузки. В последнем случае, пациенту может быть прописана медикаментозная терапия. Эксперт добавила, что для восстановления обмена веществ человеку будет достаточно изменить свой образ жизни, например, использовать в своем питании сбалансированный рацион. Малиновская добавила, что отличным способом решить проблему с лишним весом могут физические нагрузки. В последнем случае, пациенту может быть прописана медикаментозная терапия. Ранее тренер по боксу Федор Колтун посоветовал регулярно делать утреннюю зарядку, чтобы сбросить лишний вес. Диетолог Елена Игнатикова рассказала о пользе острой еды в борьбе с жиром. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Неконтролируемый набор вес может быть вызван плохим метаболизмом, который иногда бывает наследственным. Также набор веса может быть связан с постоянным стрессом и сбоями в работе щитовидной железы. Об этом рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. «Метаболизм нарушается и под действием стресса. Длительное напряжение нередко приводит к набору лишних килограммов, избавиться от которых не удается даже с помощью строгих диет», — рассказала Ольга Малиновская в разговоре с «Мослентой». Она также отметила, что симптомы могут быть неспецифичными. Среди них: сонливость, снижение работоспособности, сухость кожи, выпадение волос, перепады настроения. Набор лишнего веса может быть связан с другим нарушением обмена веществ в организме — инсулинорезистентностью. При таком сбое в работе организма клетки не принимают инсулин, а уровень сахара в крови возрастает. Врачи отмечают, что такое нарушение обмена веществ в организме можно отнести к диабету второго типа. Набор веса может быть связан с проблемами в щитовидной железе, заявила Малиновская Человек начинает ощущать сильную усталость и чувство холода, а также у него постоянно подавленное настроение. Эти же симптомы могут относиться к постоянному стрессу и недосыпу, однако в любом случае стоит обратиться к эндокринологу, подчеркнула она. Эксперт добавила, что для восстановления обмена веществ человеку будет достаточно изменить свой образ жизни, например, использовать в своем питании сбалансированный рацион. Малиновская добавила, что отличным способом решить проблему с лишним весом могут физические нагрузки. В последнем случае, пациенту может быть прописана медикаментозная терапия. Эксперт добавила, что для восстановления обмена веществ человеку будет достаточно изменить свой образ жизни, например, использовать в своем питании сбалансированный рацион. Малиновская добавила, что отличным способом решить проблему с лишним весом могут физические нагрузки. В последнем случае, пациенту может быть прописана медикаментозная терапия. Ранее тренер по боксу Федор Колтун посоветовал регулярно делать утреннюю зарядку, чтобы сбросить лишний вес. Диетолог Елена Игнатикова рассказала о пользе острой еды в борьбе с жиром.