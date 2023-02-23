Роскосмос этим летом впервые в истории современной России запустит миссию на Луну

Роскосмос готовится к запуску на Луну автоматизированной станции «Луна-25», которая станет первым отечественным аппаратом в современной истории России на спутнике Земли. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
«Запуск космического аппарата „Луна-25“ с учетом астрономического „окна“ в 2023 году запланирован на 13.07.2023», — сообщили в пресс-службе Роскосмоса ТАСС. Основной проблемой является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности требованиям технического задания.
Ранее URA.RU рассказало, что Россия возобновит лунную программу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе визита на космодром Восточный 12 апреля прошлого года.
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