Роскосмос этим летом впервые в истории современной России запустит миссию на Луну

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Суперлуние. Екатеринбург, луна, суперлуние
Запуск космической станции «Луна-25» запланирован на 13 июля Фото:

Роскосмос готовится к запуску на Луну автоматизированной станции «Луна-25», которая станет первым отечественным аппаратом в современной истории России на спутнике Земли. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Запуск космического аппарата „Луна-25“ с учетом астрономического „окна“ в 2023 году запланирован на 13.07.2023», — сообщили в пресс-службе Роскосмоса ТАСС. Основной проблемой является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности требованиям технического задания.

Ранее URA.RU рассказало, что Россия возобновит лунную программу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе визита на космодром Восточный 12 апреля прошлого года.

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Роскосмос готовится к запуску на Луну автоматизированной станции «Луна-25», которая станет первым отечественным аппаратом в современной истории России на спутнике Земли. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос». «Запуск космического аппарата „Луна-25“ с учетом астрономического „окна“ в 2023 году запланирован на 13.07.2023», — сообщили в пресс-службе Роскосмоса ТАСС. Основной проблемой является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности требованиям технического задания. Ранее URA.RU рассказало, что Россия возобновит лунную программу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе визита на космодром Восточный 12 апреля прошлого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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