Роскосмос этим летом впервые в истории современной России запустит миссию на Луну

23 февраля 2023 в 05:55 Размер текста - 17 +

Запуск космической станции «Луна-25» запланирован на 13 июля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Роскосмос готовится к запуску на Луну автоматизированной станции «Луна-25», которая станет первым отечественным аппаратом в современной истории России на спутнике Земли. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос». «Запуск космического аппарата „Луна-25“ с учетом астрономического „окна“ в 2023 году запланирован на 13.07.2023», — сообщили в пресс-службе Роскосмоса ТАСС. Основной проблемой является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности требованиям технического задания. Ранее URA.RU рассказало, что Россия возобновит лунную программу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе визита на космодром Восточный 12 апреля прошлого года.

Роскосмос готовится к запуску на Луну автоматизированной станции «Луна-25», которая станет первым отечественным аппаратом в современной истории России на спутнике Земли. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос». «Запуск космического аппарата „Луна-25“ с учетом астрономического „окна“ в 2023 году запланирован на 13.07.2023», — сообщили в пресс-службе Роскосмоса ТАСС. Основной проблемой является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности требованиям технического задания. Ранее URA.RU рассказало, что Россия возобновит лунную программу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе визита на космодром Восточный 12 апреля прошлого года.