Путин заявил, что Россия возобновляет лунную программу

Россия возобновит лунную программу, отложенную в прошлом году Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Россия возобновит лунную программу, которая предусматривает отправку космического аппарата на Луну впервые в истории страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения космодрома Восточный в Амурской области.

«Возобновим лунную программу. Речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата „Луна-25“», — сказал президент. По его словам, Россия продолжит работу по созданию транспортного корабля нового поколения, передает ТАСС.

Президент также заявил, что Россия будет «последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне». «Наказом нам служит стремление наших предков идти вперед. Создатели отечественной ракетно-космической программы оставило нам… колоссальный технологический задел и ценности, на которые мы равняемся и сегодня», — отметил глава государства.

Первый в истории России запуск аппарата на Луну был запланирован на октябрь 2021 года. Однако в августе того года лунную программу отложили.

Сегодня, 12 апреля, президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко находятся с визитом в Амурской области. Посещение строительства космодрома Восточный — один из пунктов их программы.