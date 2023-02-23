Четверо уроженцев городского округа Богданович (Свердловская область) посмертно награждены орденами мужества. Об этом рассказали в администрации округа.
«Ордена Мужества вручил глава округа Олег Нейфельд вместе с военным комиссаром Александром Шнюковым. Награды вручены родственникам погибших Виктора Тимошенко, Валентина Меляхматова, Сергея Бабошина и Андрея Ряпосова», — сообщили на официальной странице администрации Богдановича «Вконтакте».
Мероприятие прошло в преддверии Дня защитника отечества. Память погибших воинов почтили минутой молчания.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022. Президент России Владимир Путин обозначил цели спецоперации — помощь жителям Донбасса и демилитаризация Украины.
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