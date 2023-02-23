23 февраля 2023
22 февраля 2023

Четверых свердловских бойцов посмертно наградили орденами. Фото

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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Награжденные бойцы были уроженцами Богдановича Фото:

Четверо уроженцев городского округа Богданович (Свердловская область) посмертно награждены орденами мужества. Об этом рассказали в администрации округа.

«Ордена Мужества вручил глава округа Олег Нейфельд вместе с военным комиссаром Александром Шнюковым. Награды вручены родственникам погибших Виктора Тимошенко, Валентина Меляхматова, Сергея Бабошина и Андрея Ряпосова», — сообщили на официальной странице администрации Богдановича «Вконтакте».

Мероприятие прошло в преддверии Дня защитника отечества. Память погибших воинов почтили минутой молчания.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022. Президент России Владимир Путин обозначил цели спецоперации — помощь жителям Донбасса и демилитаризация Украины.

Вручение орденов Мужества родственникам погибших бойцов уроженцев ГО Богданович
Фото:

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Четверо уроженцев городского округа Богданович (Свердловская область) посмертно награждены орденами мужества. Об этом рассказали в администрации округа. «Ордена Мужества вручил глава округа Олег Нейфельд вместе с военным комиссаром Александром Шнюковым. Награды вручены родственникам погибших Виктора Тимошенко, Валентина Меляхматова, Сергея Бабошина и Андрея Ряпосова», — сообщили на официальной странице администрации Богдановича «Вконтакте». Мероприятие прошло в преддверии Дня защитника отечества. Память погибших воинов почтили минутой молчания. Специальная военная операция началась 24 февраля 2022. Президент России Владимир Путин обозначил цели спецоперации — помощь жителям Донбасса и демилитаризация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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