В Магнитогорске людей эвакуировали из горящей высотки с помощью штурмовой лестницы

24 февраля 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Пожарные эвакуировали людей с 9 и 10 этажей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При пожаре в многоэтажке Магнитогорска Челябинской области потребовалась эвакуация людей с помощью лестницы. О пожаре и деталях эвакуации сообщило региональное МЧС. «По адресу: улица 50-летия Магнитки, 62, сегодня ночью происходило горение в квартире на 4-м этаже девятиэтажного жилого дома. На момент прибытия пожарных подразделений площадь горения составляла 25 кв. м. На балконе горящей квартиры женщина и девочка 10 лет ждали помощи. Установить автолестницу не представлялось возможным, поскольку мешал припаркованный личный автотранспорт и не очищенная от снега территория. Пожарные спасли людей комбинированным способом, с помощью трехколенной и штурмовой лестниц. Также из квартиры, расположенной этажом выше, в противоположном „кармане“, огнеборцы помогли эвакуировать 18-летнего маломобильного гражданина и его мать», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. По решению сотрудников скорой медицинской помощи все четверо спасенных доставлены в медицинское учреждение на осмотр. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек, среди них трое детей. Пожар ликвидирован, его причину устанавливают сотрудники отделения дознания.

При пожаре в многоэтажке Магнитогорска Челябинской области потребовалась эвакуация людей с помощью лестницы. О пожаре и деталях эвакуации сообщило региональное МЧС. «По адресу: улица 50-летия Магнитки, 62, сегодня ночью происходило горение в квартире на 4-м этаже девятиэтажного жилого дома. На момент прибытия пожарных подразделений площадь горения составляла 25 кв. м. На балконе горящей квартиры женщина и девочка 10 лет ждали помощи. Установить автолестницу не представлялось возможным, поскольку мешал припаркованный личный автотранспорт и не очищенная от снега территория. Пожарные спасли людей комбинированным способом, с помощью трехколенной и штурмовой лестниц. Также из квартиры, расположенной этажом выше, в противоположном „кармане“, огнеборцы помогли эвакуировать 18-летнего маломобильного гражданина и его мать», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. По решению сотрудников скорой медицинской помощи все четверо спасенных доставлены в медицинское учреждение на осмотр. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек, среди них трое детей. Пожар ликвидирован, его причину устанавливают сотрудники отделения дознания.