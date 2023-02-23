В Магнитогорске людей эвакуировали из горящей высотки с помощью штурмовой лестницы

При пожаре в многоэтажке Магнитогорска Челябинской области потребовалась эвакуация людей с помощью лестницы. О пожаре и деталях эвакуации сообщило региональное МЧС.
«По адресу: улица 50-летия Магнитки, 62, сегодня ночью происходило горение в квартире на 4-м этаже девятиэтажного жилого дома. На момент прибытия пожарных подразделений площадь горения составляла 25 кв. м. На балконе горящей квартиры женщина и девочка 10 лет ждали помощи. Установить автолестницу не представлялось возможным, поскольку мешал припаркованный личный автотранспорт и не очищенная от снега территория. Пожарные спасли людей комбинированным способом, с помощью трехколенной и штурмовой лестниц. Также из квартиры, расположенной этажом выше, в противоположном „кармане“, огнеборцы помогли эвакуировать 18-летнего маломобильного гражданина и его мать», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
По решению сотрудников скорой медицинской помощи все четверо спасенных доставлены в медицинское учреждение на осмотр. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 15 человек, среди них трое детей. Пожар ликвидирован, его причину устанавливают сотрудники отделения дознания.
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