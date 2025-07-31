«Как у бабушки»: челябинцы обозначили цены на домашние соленья с огурцами и помидорами

В Челябинске средняя стоимость маринованных домашних огурцов составит 300 рублей
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Средняя стоимость банки маринованных огурцов и помидоров составит 325 рублец
Средняя стоимость банки маринованных огурцов и помидоров составит 325 рублец Фото:

В Челябинской области начался сезон продажи домашних заготовок и солений. Самые популярные позиции — огурцы и помидоры. Согласно объявлениям на сайте «Авито», средняя цена за банку объёмом три литра колеблется от 250 до 450 рублей.

В среднем за банку домашних солений объемом три литра челябинцы платят 325 рублей. Самыми доступными оказались соленые огурцы. Классические слабомаринованные огурцы в двухлитровой банке стоят около 200 рублей, а за трехлитровую просят 300 рублей.

Ассорти из огурцов и помидоров в трехлитровой банке обойдутся в 220-250 рублей. За мини-огурцы и помидоры в стеклянной таре 0,72 литра просят 199 рублей. Такие банки продавец предлагает к праздничному столу.

Помидоры в чистом виде обойдутся дороже. Трехлитровые банки деревенских соленых томатов стоят 450 рублей. Такая же цена указана и на домашние огурцы по фирменному, как заявляет продавец, рецепту. Более бюджетные варианты, как ассорти с добавлением капусты и моркови, идут по 250 рублей за трехлитровую банку и 180 рублей за двухлитровую.

Банки объёмом 0,5-1 литр с лечо, баклажанами или кабачками стоят от 150 до 200 рублей. Отдельно продают и сладкие заготовки с чили. Например, нарезанные огурцы или помидоры половинками. Банка объемом 0,5 литра стоит около 150 рублей, за литровую просят 200.

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В Челябинской области начался сезон продажи домашних заготовок и солений. Самые популярные позиции — огурцы и помидоры. Согласно объявлениям на сайте «Авито», средняя цена за банку объёмом три литра колеблется от 250 до 450 рублей. В среднем за банку домашних солений объемом три литра челябинцы платят 325 рублей. Самыми доступными оказались соленые огурцы. Классические слабомаринованные огурцы в двухлитровой банке стоят около 200 рублей, а за трехлитровую просят 300 рублей. Ассорти из огурцов и помидоров в трехлитровой банке обойдутся в 220-250 рублей. За мини-огурцы и помидоры в стеклянной таре 0,72 литра просят 199 рублей. Такие банки продавец предлагает к праздничному столу. Помидоры в чистом виде обойдутся дороже. Трехлитровые банки деревенских соленых томатов стоят 450 рублей. Такая же цена указана и на домашние огурцы по фирменному, как заявляет продавец, рецепту. Более бюджетные варианты, как ассорти с добавлением капусты и моркови, идут по 250 рублей за трехлитровую банку и 180 рублей за двухлитровую. Банки объёмом 0,5-1 литр с лечо, баклажанами или кабачками стоят от 150 до 200 рублей. Отдельно продают и сладкие заготовки с чили. Например, нарезанные огурцы или помидоры половинками. Банка объемом 0,5 литра стоит около 150 рублей, за литровую просят 200.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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