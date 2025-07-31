В Челябинске кран упал на дорогу

В Челябинске на улице Кирова автокран упал на дорогу во время проведения ремонтных работ на трамвайных путях. По данным URA.RU, крановщик при работе не выставил боковые опоры.
«Крановщик при работе не выставил боковые опоры. В результате при подъеме груза кран накренился и опрокинулся», — сообщил URA.RU источник, знакомый с обстоятельствами ЧП.
Техника перевернулась во время ремонтных работ на трамвайных путях. О пострадавших не сообщается. В пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска пообещали уточнить информацию об обстоятельствах случившегося.
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