Рейс из Еревана в Тюмень задерживается на два часа

Пассажиры борта прилетят в Тюмень с двухчасовой задержкой
Пассажиры самолета авиакомпании UTair, следующего из Еревана в Тюмень, прилетят в областную столицу с двухчасовой задержкой. Информация об этом представлена на официальном сайте аэропорта Рощино.
«Рейс UT 876 Ереван — Тюмень. Прибытие по расписанию — 16:30, расчетное время — 18:45», — указано на онлайн-табло.
В пресс-службу авиакомпании UTair от URA.RU направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что рейс из Таиланда в Тюмень задержали на полтора часа. Согласно расписанию, борт должен был прилететь в 18:10, но самолет приземлился в 19:45.
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