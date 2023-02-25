Рейс из Еревана в Тюмень задерживается на два часа

26 февраля 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

Пассажиры борта прилетят в Тюмень с двухчасовой задержкой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пассажиры самолета авиакомпании UTair, следующего из Еревана в Тюмень, прилетят в областную столицу с двухчасовой задержкой. Информация об этом представлена на официальном сайте аэропорта Рощино. «Рейс UT 876 Ереван — Тюмень. Прибытие по расписанию — 16:30, расчетное время — 18:45», — указано на онлайн-табло. В пресс-службу авиакомпании UTair от URA.RU направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что рейс из Таиланда в Тюмень задержали на полтора часа. Согласно расписанию, борт должен был прилететь в 18:10, но самолет приземлился в 19:45.

Пассажиры самолета авиакомпании UTair, следующего из Еревана в Тюмень, прилетят в областную столицу с двухчасовой задержкой. Информация об этом представлена на официальном сайте аэропорта Рощино. «Рейс UT 876 Ереван — Тюмень. Прибытие по расписанию — 16:30, расчетное время — 18:45», — указано на онлайн-табло. В пресс-службу авиакомпании UTair от URA.RU направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что рейс из Таиланда в Тюмень задержали на полтора часа. Согласно расписанию, борт должен был прилететь в 18:10, но самолет приземлился в 19:45.