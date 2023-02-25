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Рейс из Еревана в Тюмень задерживается на два часа

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. архив, utair, взлет самолета, авиация, ютэйр, самолеты, аэропорт внуково, ту 154
Пассажиры борта прилетят в Тюмень с двухчасовой задержкой Фото:

Пассажиры самолета авиакомпании UTair, следующего из Еревана в Тюмень, прилетят в областную столицу с двухчасовой задержкой. Информация об этом представлена на официальном сайте аэропорта Рощино.

«Рейс UT 876 Ереван — Тюмень. Прибытие по расписанию — 16:30, расчетное время — 18:45», — указано на онлайн-табло.

В пресс-службу авиакомпании UTair от URA.RU направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что рейс из Таиланда в Тюмень задержали на полтора часа. Согласно расписанию, борт должен был прилететь в 18:10, но самолет приземлился в 19:45.

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Пассажиры самолета авиакомпании UTair, следующего из Еревана в Тюмень, прилетят в областную столицу с двухчасовой задержкой. Информация об этом представлена на официальном сайте аэропорта Рощино. «Рейс UT 876 Ереван — Тюмень. Прибытие по расписанию — 16:30, расчетное время — 18:45», — указано на онлайн-табло. В пресс-службу авиакомпании UTair от URA.RU направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что рейс из Таиланда в Тюмень задержали на полтора часа. Согласно расписанию, борт должен был прилететь в 18:10, но самолет приземлился в 19:45.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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