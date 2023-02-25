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В Тюменской области ждут чрезвычайных ситуаций из-за погоды

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Снегопад. Тюмень, снег, зима, метель, снегопад
27 февраля тюменцев ожидает мокрый снег и сильный ветер Фото:

В Тюменской области 27 февраля на фоне мокрого снега и сильного ветра вырастет риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72».

«В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: аварии и инциденты на системах электроснабжения, связанные с налипанием снега на провода, обрывы линий ЛЭП, замыкания проводов, а также образование льда на проводах», — указано в telegram-канале. Также жителей Тюмени предупредили о возможных падениях деревьев, ограничениях движения на дорогах и ДТП, задержках прилетов и вылетов самолетов.

По данным синоптиков, 27 февраля на юге Тюменской области ожидается мокрый снег, гололед и ветер 16—21 м/с. Такая погода продлится до 28 февраля.

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В Тюменской области 27 февраля на фоне мокрого снега и сильного ветра вырастет риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение 72». «В связи с ожидаемыми погодными метеоусловиями увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий: аварии и инциденты на системах электроснабжения, связанные с налипанием снега на провода, обрывы линий ЛЭП, замыкания проводов, а также образование льда на проводах», — указано в telegram-канале. Также жителей Тюмени предупредили о возможных падениях деревьев, ограничениях движения на дорогах и ДТП, задержках прилетов и вылетов самолетов. По данным синоптиков, 27 февраля на юге Тюменской области ожидается мокрый снег, гололед и ветер 16—21 м/с. Такая погода продлится до 28 февраля.
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