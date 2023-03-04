Тюменцам рассказали о самых бюджетных направлениях в марте

Туроператоры: Турция, Шри-Ланка и Паттайя стали самыми бюджетными направлениями из Тюмени

05 марта 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Три направления в этом году стали самыми бюджетными для вылета из Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Самыми бюджетными вариантами поездок из Тюмени в марте стали Турция, Шри-Ланка и Паттайя. Об этом рассказали тюменские туроператоры. «За 2022 год путевки из Тюмени по зарубежным направлениям выросли в цене от 30 до 40%. Тем не менее в этом году, несмотря на сокращение количества рейсов, относительно бюджетные все еще доступны. Такими направлениями стали Турция, Шри-Ланка и Паттайя», — рассказали в РБК Тюмень. По словам туроператоров, с третьей декады марта из Тюмени стартуют прямые рейс на Анталийское побережье (Турция). На неделю стоимость составит от 43 тысяч рублей на человека в двухместном номере на «все включено», а пятизвездочный будет стоять от 50 тысяч рублей на человека в двухместном номере на «все включено». Также из Тюмени в марте есть прямые вылеты в Паттайю (Тайланд). Цена путевок на двоих в отель трехзвездочный с завтраками в среднем стоит от 193 тысяч рублей. Самый выгодный вариант лететь в Паттайю из Екатеринбурга, потому что цены там с такими же условиями начинаются от 85 тысяч рублей. Еще из Тюмени можно прямым рейсом улететь на Шри-Ланку. Стоимость на это направление с отелем четырехзвездочным на 9 ночей начинаются от 100 тысяч рублей за человека в двухместном номере с питанием «завтрак и ужин». В отель пятизвездочный цена составит от 113 тысяч рублей. Ранее в Тюмени назвали самые дорогие и дешевые города для путешествий в марте. Самым дорогим из популярных авианаправлений из Тюмени стал рейс в Минеральные воды. Средний чек за билеты в обе стороны составил в среднем 14 300 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самыми бюджетными вариантами поездок из Тюмени в марте стали Турция, Шри-Ланка и Паттайя. Об этом рассказали тюменские туроператоры. «За 2022 год путевки из Тюмени по зарубежным направлениям выросли в цене от 30 до 40%. Тем не менее в этом году, несмотря на сокращение количества рейсов, относительно бюджетные все еще доступны. Такими направлениями стали Турция, Шри-Ланка и Паттайя», — рассказали в РБК Тюмень. По словам туроператоров, с третьей декады марта из Тюмени стартуют прямые рейс на Анталийское побережье (Турция). На неделю стоимость составит от 43 тысяч рублей на человека в двухместном номере на «все включено», а пятизвездочный будет стоять от 50 тысяч рублей на человека в двухместном номере на «все включено». Также из Тюмени в марте есть прямые вылеты в Паттайю (Тайланд). Цена путевок на двоих в отель трехзвездочный с завтраками в среднем стоит от 193 тысяч рублей. Самый выгодный вариант лететь в Паттайю из Екатеринбурга, потому что цены там с такими же условиями начинаются от 85 тысяч рублей. Еще из Тюмени можно прямым рейсом улететь на Шри-Ланку. Стоимость на это направление с отелем четырехзвездочным на 9 ночей начинаются от 100 тысяч рублей за человека в двухместном номере с питанием «завтрак и ужин». В отель пятизвездочный цена составит от 113 тысяч рублей. Ранее в Тюмени назвали самые дорогие и дешевые города для путешествий в марте. Самым дорогим из популярных авианаправлений из Тюмени стал рейс в Минеральные воды. Средний чек за билеты в обе стороны составил в среднем 14 300 рублей.