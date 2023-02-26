Челябинцев научат стрелять и рыть окопы

Курс боевой подготовки занимает три дня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителям Челябинска предложили пройти курс «Бойца» с огневой подготовкой и получением инженерно-саперных навыков. Как URA.RU рассказала исполнительный директор учебно-стрелкового центра «Олимп» Ольга Титкова, для мобилизованных услуга бесплатная.

«В рамках трехдневного курса „Боец“ предусмотрели несколько модулей. Обучающиеся изучат основы тактической медицины, пройдут огневую, инженерно-саперную подготовку, познакомятся с тактикой поведения в лесу и городе», — уточнила URA.RU Титкова.

Курс занимает три дня: с пятницы по воскресенье. Есть блоки теоретических лекций в аудитории и практики на местности. Допускаются люди от 21 года. Платить за обучение не придется, если принести повестку из военкомата.

«В 2022 году курсом стали активнее интересоваться. Не только мужчины, но и женщины: спрос от женщин вырос в два раза. Говорят: если мужа призовут, мне надо защищать детей», — рассказал URA.RU инструктор центра Денис Колышкин.

Среди навыков, которым горожан обучают, умение собрать в аптечку нужные медикаменты, оказать прохожему помощь на улице, где прятаться в городе и лесу, укрыться и не замерзнуть, умение стрелять и быстро переходить с автомата Калашникова на пистолет. Также челябинцам рассказывают о видах минно-взрывных устройств и способах их обнаружения.