ФК «Урал» вышел в полуфинал Кубка России

Футболисты «Урала» нанесли поражение «Ростову» в ответном матче ¼ финала Пути РПЛ Кубка России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Футбольный клуб «Урал» вышел в полуфинал пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу, обыграв «Ростов» со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». У уральцев отличились Андрей Егорычев (27 минута) и Рай Влут (89). У «Ростова» гол забил Максим Осипенко. Первая встреча между этими командами в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1.

«Уральцы вышли вперед на 27-й минуте, когда Андрей Егорычев из-за пределов штрафной сделал заброс к воротам. Команда из Ростова смогла отыграться. На 82-й минуте Максим Осипенко реализовал пенальти. Победу „Уралу“ принес Рай Влут, который забил пенальти на 88-й минуте матча», — передает Sport24 .

Пути РПЛ FONBET Кубка России — это когда клубы РПЛ выделены в отдельный путь. Сначала групповой турнир (4 группы по 4 команды с 30 августа по 20 ноября 2022 года), а затем — плей-офф с ¼ финала (зимой-весной 2023 года) по принципу «двойного вылета» с суперфиналом.