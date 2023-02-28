Курганская компания требует, чтобы оборонный завод выполнил контракт

01 марта 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Предприятие «ТД «Кузница» требует с «Курганмашзавода» более 7,6 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская компания «ТД «Кузница» заявила, что ПАО «Курганмашзавод» не выполнило контракт на изготовление продукции из металла. В досудебной претензии (копия есть в распоряжении URA.RU) указано, что оборонный завод должен передать готовую продукцию, уплатить неустойку или возместить убытки на сумму более 7,6 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили представители компании. ООО «ТД „Кузница“ передало давальческое сырье (металл) на завод 25 сентября и 10 октября 2022 года. В декабре того же года оборонный завод сообщил компании, что работы по договору приостановлены до получения подтверждения подлинности сертификатов на предоставленный металл. „При этом ‚Курганмашзавод‘ предоставил отчеты о движении давальческих материалов, таким образом отчитавшись, что сырье полностью использовано. Считаем, что ПАО ‚Курганмашзавод‘ злоупотребил своим правом. В связи с этим требуем от ПАО ‚Курганмашзавод‘ передать ООО ‚ТД ‚Кузница‘ передать продукцию по спецификациям. Уплатить неустойку и возместить убытки в размере 7 634 531 рубль“, — говорится в досудебной претензии. Данное требование компания просила исполнить в срок до 10 февраля 2023 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод» по данной ситуации. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганская компания «Кузница» подала в суд на «дочку» военного завода. Согласно иску, предприятие требует с «ТСЦ-Курганмашзавод», которым владеет ПАО «Курганмашзавод», 10 млн рублей за срыв по поставке продукции. При этом КМЗ подал встречный иск и попросил суд расторгнуть контракт с «ТД «Кузница». Также ранее сообщалось, что компания «КомплектСнаб» из Кургана судится с оборонным предприятием из-за отказа поставлять гражданскую технику, а производитель оружия из Тулы требует с КМЗ более 32,5 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганская компания «ТД «Кузница» заявила, что ПАО «Курганмашзавод» не выполнило контракт на изготовление продукции из металла. В досудебной претензии (копия есть в распоряжении URA.RU) указано, что оборонный завод должен передать готовую продукцию, уплатить неустойку или возместить убытки на сумму более 7,6 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили представители компании. ООО «ТД „Кузница“ передало давальческое сырье (металл) на завод 25 сентября и 10 октября 2022 года. В декабре того же года оборонный завод сообщил компании, что работы по договору приостановлены до получения подтверждения подлинности сертификатов на предоставленный металл. „При этом ‚Курганмашзавод‘ предоставил отчеты о движении давальческих материалов, таким образом отчитавшись, что сырье полностью использовано. Считаем, что ПАО ‚Курганмашзавод‘ злоупотребил своим правом. В связи с этим требуем от ПАО ‚Курганмашзавод‘ передать ООО ‚ТД ‚Кузница‘ передать продукцию по спецификациям. Уплатить неустойку и возместить убытки в размере 7 634 531 рубль“, — говорится в досудебной претензии. Данное требование компания просила исполнить в срок до 10 февраля 2023 года. URA.RU направило запрос в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод» по данной ситуации. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганская компания «Кузница» подала в суд на «дочку» военного завода. Согласно иску, предприятие требует с «ТСЦ-Курганмашзавод», которым владеет ПАО «Курганмашзавод», 10 млн рублей за срыв по поставке продукции. При этом КМЗ подал встречный иск и попросил суд расторгнуть контракт с «ТД «Кузница». Также ранее сообщалось, что компания «КомплектСнаб» из Кургана судится с оборонным предприятием из-за отказа поставлять гражданскую технику, а производитель оружия из Тулы требует с КМЗ более 32,5 млн рублей.