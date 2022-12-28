Курганская компания вступила в спор с оборонным заводом из-за отказа поставить продукцию

Курганская компания «КомплектСнаб» судится с КМЗ из-за отказа в поставке гражданской продукции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская компания «КомплектСнаб» вынуждена была судиться с Курганским машиностроительным заводом (КМЗ) из-за его отказа поставить гражданскую технику. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«ПАО „Курганмашзавод“ обратилось в Арбитражный суд Курганской области с исковым заявлением к ООО „КомплектСнаб“ о расторжении договора купли-продажи (поставки) товаров», — говорится в материалах арбитража. В свою очередь, «КомплектСнаб» обратилось со встречным иском об обязании передать продукцию для исполнения поставок по государственным контрактам.

Источник, близкий к курганской компании, пояснил URA.RU, что КМЗ должен был поставить технику (погрузчики, вездеходы и запасные части) еще в августе—октябре текущего года. Однако завод отказался выполнять поставку, несмотря на то, что она была уже оплачена.

В пресс-службе КМЗ URA.RU сообщили, что причиной для расторжения договора с компанией «КомплектСнаб» стали существенно изменившиеся обстоятельства на заводе. «„Курганмашзавод“ предложил компании „КомплектСнаб“ расторгнуть ранее заключенный договор на поставку продукции гражданского назначения, однако в ходе переговоров достигнуть соглашения не удалось. Поэтому „Курганмашзавод“ подал исковое заявление в суд о расторжении договора и возврату „КомплектСнабу“ всего отработанного аванса», — ответили на предприятии.

Ранее сообщалось, что «дочка» военного завода в Кургане отказалась выполнять контракт перед местной компанией. В результате чего ООО «ТД «Кузница» подала в суд на предприятие «ТСЦ-Курганмашзавод» за невыполнение договоренностей по поставке металла на сумму 10 млн рублей. Также сообщалось, что КМЗ проиграл суд концерну из группы Ростеха. Оборонному предприятию необходимо будет выплатить коллегам из Воронежа около 950 тысяч рублей.