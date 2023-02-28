Тюменские фискалы объявили войну «черным лесорубам» региона

Тюменские налоговики требуют банкротства двух лесозаготовительных компаний области за миллионные долги

Тюменские компании задолжали фискалам и кредиторам десятки миллионов рублей. Фото: Илья Московец © URA.RU

Тюменские налоговые инспекторы выдвинули два исковых заявления о банкротстве против компаний, занимающихся заготовкой леса в Тобольском районе и Голышмановском городском округе. Информацию об этом разместил портал «Электронное правосудие».

«Истец в обоих случаях — Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчики — ООО „Профсоюз“ и ООО „Вектрстрой“. Оба исковых заявления зарегистрированы в картотеке, им присвоены входящие номера», — говорится в сообщениях информационной системы.

ООО «Профсоюз» имеет офис в Голышманово и, согласно системе СБИС, занимается распиловкой и строганием древесины с 2019 года. Имеет риск банкротства, несколько судебных дел и неисполненных контрактов. Общая сумма долга — больше 6,7 миллиона рублей. Другая компания, «Вектрстрой», в сфере лесозаготовки работает с 2014 года. В настоящий момент имеет нулевую доходность. В системе есть информация всего об одном контракте, на 4,5 миллиона рублей, который не был исполнен.

В настоящий момент тюменский арбитраж еще не запустил иски в производство. Неизвестно, был ли вырублен лес по неисполненным контрактам, а если был — куда отправили пиломатериалы. URA.RU подготовило руководству компаний письменные запросы, ответы ожидаются.

Ранее агентство рассказало, что борьбу с «черными лесорубами» ведут не только тюменские фискалы. В начале февраля полицейские задержали мужчину, виновного в незаконной вырубке леса.