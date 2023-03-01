В Екатеринбург прилетит первая после принятия санкций иностранная звезда

Итальянский оперный певец Алессандро Сафина выступит в Екатеринбурге

01 марта 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Аккомпанировать Сафина будет оркестр B-A-C-H из Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Итальянская звезда мировой оперы Алессандро Сафина прилетит в Екатеринбург, чтобы 3 марта дать концерт на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». Ради музыки певцу пришлось преодолеть турецкую границу. Об этом рассказали представители исполнителя. «Большая часть билетов уже раскуплена, потому что зрители соскучились по мировым звездам. Сегодня Сафина выступит в Калининграде, там людей не напугали даже цены на билеты, а они варьировались от 3800 до 12 тысяч рублей. В Екатеринбурге из-за масштаба площадки цена на билет стала меньше — от 2500 до 7200 рублей», — пояснили представители артиста. Аккомпанировать мировой звезде будет Екатеринбургский камерный оркестр B-A-C-H под руководством белорусского дирижера Виктора Бабарикина. Сафина исполнит классические оперные арии, мюзиклы, эстрадные и соул-композиции. Певец представит новую программу Dove eravamo rimasti. Ранее URA.RU рассказывало о райдере Алессандро Сафина. Музыкант потребовал номер люкс в пятизвездочном отеле в Екатеринбурге, алкоголь и место в бизнес-классе.

Итальянская звезда мировой оперы Алессандро Сафина прилетит в Екатеринбург, чтобы 3 марта дать концерт на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». Ради музыки певцу пришлось преодолеть турецкую границу. Об этом рассказали представители исполнителя. «Большая часть билетов уже раскуплена, потому что зрители соскучились по мировым звездам. Сегодня Сафина выступит в Калининграде, там людей не напугали даже цены на билеты, а они варьировались от 3800 до 12 тысяч рублей. В Екатеринбурге из-за масштаба площадки цена на билет стала меньше — от 2500 до 7200 рублей», — пояснили представители артиста. Аккомпанировать мировой звезде будет Екатеринбургский камерный оркестр B-A-C-H под руководством белорусского дирижера Виктора Бабарикина. Сафина исполнит классические оперные арии, мюзиклы, эстрадные и соул-композиции. Певец представит новую программу Dove eravamo rimasti. Ранее URA.RU рассказывало о райдере Алессандро Сафина. Музыкант потребовал номер люкс в пятизвездочном отеле в Екатеринбурге, алкоголь и место в бизнес-классе.