Свердловские силовики устроили облаву на подростков-нарушителей

Полицейские и следователи работают при поддержке Росгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовики Свердловской области проводят проверку детей регионе (в частности, в Артинском городском округе), в ходе которой ищут нарушителей законов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

«На территории Свердловской области проводится профилактическое мероприятие „Здоровье“. Оно направлено на недопущение противоправных посягательств в отношении детей, случаев вовлечения их в употребление спиртосодержащей продукции, наркотических и одурманивающих веществ», — говорится в сообщении ведомства.

Силовики пришли в школу-интернат, детский реабилитационный центр и навестили три многодетных семьи. В профилактических рейдах участвуют не только сотрудники СК, но и полицейские при поддержке Росгвардии.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в проводимой в регионе профилактике участвуют около тысячи полицейских, 89 бойцов Росгвардии и больше 350 чиновников. Рейд еще не завершился, но в отдел уже доставили 39 школьников, подчеркнул Горелых. По его данным, силовики составили 31 протокол на детей-нарушителей и 233 протокола на родителей. Итоги рейдов будут опубликованы после их завершения.