Тюменцы массово жалуются, что поликлиники теряют их анализы.

Тюменцы часто вынуждены повторно сдавать анализы после потери результатов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени стали массово жаловаться на то, что в поликлиниках города теряются результаты их лабораторных исследований. Жалобы поступают в telegram-чат системы здравоохранения Тюменской области «Тюмень.Здоровье»

«Вопрос к первой поликлинике на Газовиков. Два раза сдавала анализ крови по Фонио + общий, оба раза терялся. Сегодня сдала третий раз. Вопрос — кто может проконтролировать, чтобы в третий раз не потеряли? Идти к главному?», — спрашивает в чате пользователь Елена.

С ситуацией столкнулись не только пациенты этой поликлиники. С потерянными результатами анализов часто сталкиваются и в поликлинике №8. «Для моей обменной карты по беременности муж дважды сдавал анализ на ВИЧ, в результате ни один из них в карту не попал. Сопровождающий врач их не видела, в регистратуре женской консультации их не нашли, в общей регистратуре тоже», — рассказала URA.RU пациент Марина Айманова.

Еще один пациент, Евгений сообщил, что его результаты в поликлинике №8 пропадают регулярно. «Я к поликлинике этой не прикреплен, но если уж там взялись меня лечить, разве не должны следить за результатами исследований?» — рассуждает Евгений.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. На момент публикации причину и возможное решение этой проблемы в ведомстве не назвали. Ранее агентство рассказало, что в одной из поликлиник Тюмени перестали принимать пациентов по полису ОМС.