01 марта 2023

В пермском городе воры украли кровлю у местных чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Суд приговорил похитителей к обязательным работам Фото:

В Пермском крае осудили двоих мужчин за воровство листов железа с крыши здания, принадлежащего администрации Александровского муниципального округа. Суд признал местных жителей 1995-го и 1999-го годов рождения виновными и назначили им наказание в виде исправительных работ.

«В сентябре прошлого года в дневное время мужчины заприметили листы железа на крыше одного из домов по улице Интернационала. Сходив к одному из них домой за гвоздодерами, фигуранты вернулись и демонтировали листовой металл со строения, принадлежащего администрации Александровского муниципального округа. Общий вес составил порядка 7,5 центнера», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Украденное железо мужчины попытались сдать в пункт приема металлолома, где были задержаны сотрудниками полиции, дали признательные показания и раскаялись в содеянном. Похищенное имущество возвращено собственнику. Суд приговорил преступников к обязательным работам на срок 150 и 180 часов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в городе Березники Пермского края неизвестные похитили новые кованые скамейки. А в пермском селе Гамово ведут поиск вандалов, спиливших поклонный крест.

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В Пермском крае осудили двоих мужчин за воровство листов железа с крыши здания, принадлежащего администрации Александровского муниципального округа. Суд признал местных жителей 1995-го и 1999-го годов рождения виновными и назначили им наказание в виде исправительных работ. «В сентябре прошлого года в дневное время мужчины заприметили листы железа на крыше одного из домов по улице Интернационала. Сходив к одному из них домой за гвоздодерами, фигуранты вернулись и демонтировали листовой металл со строения, принадлежащего администрации Александровского муниципального округа. Общий вес составил порядка 7,5 центнера», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Украденное железо мужчины попытались сдать в пункт приема металлолома, где были задержаны сотрудниками полиции, дали признательные показания и раскаялись в содеянном. Похищенное имущество возвращено собственнику. Суд приговорил преступников к обязательным работам на срок 150 и 180 часов. Ранее URA.RU рассказывало, что в городе Березники Пермского края неизвестные похитили новые кованые скамейки. А в пермском селе Гамово ведут поиск вандалов, спиливших поклонный крест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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