В пермском городе воры украли кровлю у местных чиновников

Суд приговорил похитителей к обязательным работам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае осудили двоих мужчин за воровство листов железа с крыши здания, принадлежащего администрации Александровского муниципального округа. Суд признал местных жителей 1995-го и 1999-го годов рождения виновными и назначили им наказание в виде исправительных работ.

«В сентябре прошлого года в дневное время мужчины заприметили листы железа на крыше одного из домов по улице Интернационала. Сходив к одному из них домой за гвоздодерами, фигуранты вернулись и демонтировали листовой металл со строения, принадлежащего администрации Александровского муниципального округа. Общий вес составил порядка 7,5 центнера», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Украденное железо мужчины попытались сдать в пункт приема металлолома, где были задержаны сотрудниками полиции, дали признательные показания и раскаялись в содеянном. Похищенное имущество возвращено собственнику. Суд приговорил преступников к обязательным работам на срок 150 и 180 часов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в городе Березники Пермского края неизвестные похитили новые кованые скамейки. А в пермском селе Гамово ведут поиск вандалов, спиливших поклонный крест.