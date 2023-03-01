01 марта 2023

Свердловский банкир, укравший миллиард, попытался выйти на свободу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ходатайство Андрея Лазарева о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы не поддержали Фото:

Осужденный за легализацию и растрату крупной суммы денег экс-председатель совета директоров «Плато банка» Андрей Лазарев попытался выйти на свободу, но его ходатайство отменили. Мужчине предстоит провести в колонии еще полтора года, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства адвоката осужденного Андрея Лазарева о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы […] За время отбывания наказания осужденный возместил лишь около 260 тысяч рублей. Вину осужденный признал в период отбывания наказания в 2021 году», — рассказали в прокуратуре.

Прокурор выступал против удовлетворения ходатайства из-за того, что Лазарев плохо выплачивает пострадавшим ущерб — общая сумма 717 млн рублей. В декабре 2018 года мужчину признали виновным в растрате и легализации денежных средств. С 2013 по 2015 год Лазарев, будучи председателем совета директоров и ключевым собственником «Плато банка», присвоил и растратил деньги, полученные с использованием служебного положения.

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Осужденный за легализацию и растрату крупной суммы денег экс-председатель совета директоров «Плато банка» Андрей Лазарев попытался выйти на свободу, но его ходатайство отменили. Мужчине предстоит провести в колонии еще полтора года, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства адвоката осужденного Андрея Лазарева о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы […] За время отбывания наказания осужденный возместил лишь около 260 тысяч рублей. Вину осужденный признал в период отбывания наказания в 2021 году», — рассказали в прокуратуре. Прокурор выступал против удовлетворения ходатайства из-за того, что Лазарев плохо выплачивает пострадавшим ущерб — общая сумма 717 млн рублей. В декабре 2018 года мужчину признали виновным в растрате и легализации денежных средств. С 2013 по 2015 год Лазарев, будучи председателем совета директоров и ключевым собственником «Плато банка», присвоил и растратил деньги, полученные с использованием служебного положения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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