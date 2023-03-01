Свердловский банкир, укравший миллиард, попытался выйти на свободу

02 марта 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Ходатайство Андрея Лазарева о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы не поддержали Фото: Денис Моргунов © URA.RU Осужденный за легализацию и растрату крупной суммы денег экс-председатель совета директоров «Плато банка» Андрей Лазарев попытался выйти на свободу, но его ходатайство отменили. Мужчине предстоит провести в колонии еще полтора года, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства адвоката осужденного Андрея Лазарева о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы […] За время отбывания наказания осужденный возместил лишь около 260 тысяч рублей. Вину осужденный признал в период отбывания наказания в 2021 году», — рассказали в прокуратуре. Прокурор выступал против удовлетворения ходатайства из-за того, что Лазарев плохо выплачивает пострадавшим ущерб — общая сумма 717 млн рублей. В декабре 2018 года мужчину признали виновным в растрате и легализации денежных средств. С 2013 по 2015 год Лазарев, будучи председателем совета директоров и ключевым собственником «Плато банка», присвоил и растратил деньги, полученные с использованием служебного положения.

Осужденный за легализацию и растрату крупной суммы денег экс-председатель совета директоров «Плато банка» Андрей Лазарев попытался выйти на свободу, но его ходатайство отменили. Мужчине предстоит провести в колонии еще полтора года, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства адвоката осужденного Андрея Лазарева о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы […] За время отбывания наказания осужденный возместил лишь около 260 тысяч рублей. Вину осужденный признал в период отбывания наказания в 2021 году», — рассказали в прокуратуре. Прокурор выступал против удовлетворения ходатайства из-за того, что Лазарев плохо выплачивает пострадавшим ущерб — общая сумма 717 млн рублей. В декабре 2018 года мужчину признали виновным в растрате и легализации денежных средств. С 2013 по 2015 год Лазарев, будучи председателем совета директоров и ключевым собственником «Плато банка», присвоил и растратил деньги, полученные с использованием служебного положения.