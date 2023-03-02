Министр помог мэру Екатеринбурга поднять зарплаты себе и чиновникам

02 марта 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

За новые зарплаты для Алексея Орлова, чиновников и депутатов дума будет голосовать в середине марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов повышает зарплаты себе и чиновникам благодаря субсидии от областного минфина, о которой стало известно еще в конце 2022 года. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации, комментируя документ, поступивший на рассмотрение в гордуму. Как ранее писало URA.RU, зарплата Орлова состоит из трех частей — оклада (63,9 тысячи рублей), ежемесячного поощрения и надбавки за работу с секретными материалами. Кроме того, ему полагается выплата при уходе в отпуск (127,8 тысячи). Депутатам предложили повысить для Орлова ежемесячное поощрение — на 25 тысяч рублей, до 217,3 тысячи. Поощрение увеличивают не только Орлову, но и спикеру думы Игорю Володину (на 20 тысяч — до 170 тыс.), его заму Виктору Тестову (повышение на 15 тысяч — до 129 тыс.), лидеру думской фракции «Единой России» Ире Овчинниковой (13 тысяч — до 101 тыс.) и главе Счетной палаты Александру Гетманчуку (плюс 15 тыс. — до 113 тыс.). Также предполагается увеличение различных надбавок для всех городских чиновников. «В конце прошлого года минфин (в лице министра Александра Старкова) довел до администрации информацию об увеличении расходов на содержание органов местного самоуправления. Как только деньги из области пришли, их направили на зарплаты», — поделился собеседник агентства. Новость по теме Мэру Екатеринбурга, чиновникам и депутатам поднимут зарплаты Также он указал на несопоставимость зарплат в мэрии и областном правительстве (из-за этого горадминистрация часто теряет специалистов). «К тому же в недавнем послании президент озвучил задачу по увеличению МРОТ. У нас часть зарплат была даже ниже этого уровня», — добавил источник. Примерно об этом же ОТВ заявил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин: «Заработные платы в муниципальном управлении стали резко отставать от зарплат в коммерческом секторе и производстве. Поэтому очень сложно нанимать людей. Это вымывает кадровые ресурсы, снижает качество управления городом». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов повышает зарплаты себе и чиновникам благодаря субсидии от областного минфина, о которой стало известно еще в конце 2022 года. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации, комментируя документ, поступивший на рассмотрение в гордуму. Как ранее писало URA.RU, зарплата Орлова состоит из трех частей — оклада (63,9 тысячи рублей), ежемесячного поощрения и надбавки за работу с секретными материалами. Кроме того, ему полагается выплата при уходе в отпуск (127,8 тысячи). Депутатам предложили повысить для Орлова ежемесячное поощрение — на 25 тысяч рублей, до 217,3 тысячи. Поощрение увеличивают не только Орлову, но и спикеру думы Игорю Володину (на 20 тысяч — до 170 тыс.), его заму Виктору Тестову (повышение на 15 тысяч — до 129 тыс.), лидеру думской фракции «Единой России» Ире Овчинниковой (13 тысяч — до 101 тыс.) и главе Счетной палаты Александру Гетманчуку (плюс 15 тыс. — до 113 тыс.). Также предполагается увеличение различных надбавок для всех городских чиновников. «В конце прошлого года минфин (в лице министра Александра Старкова) довел до администрации информацию об увеличении расходов на содержание органов местного самоуправления. Как только деньги из области пришли, их направили на зарплаты», — поделился собеседник агентства. Также он указал на несопоставимость зарплат в мэрии и областном правительстве (из-за этого горадминистрация часто теряет специалистов). «К тому же в недавнем послании президент озвучил задачу по увеличению МРОТ. У нас часть зарплат была даже ниже этого уровня», — добавил источник. Примерно об этом же ОТВ заявил начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин: «Заработные платы в муниципальном управлении стали резко отставать от зарплат в коммерческом секторе и производстве. Поэтому очень сложно нанимать людей. Это вымывает кадровые ресурсы, снижает качество управления городом».