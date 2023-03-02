Топ вакансий с зарплатой как у мэра Екатеринбурга

Директора по маркетингу и врачи получают зарплату, как у Алексея Орлова

03 марта 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

Аналитики составили топ вакансий, где соискатели могут зарабатывать как Алексей Орлов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На рассмотрение екатеринбургской гордумы внесено постановление о повышении заработной платы мэра города Алексея Орлова до 217 тысячи рублей. На этом фоне аналитики поискового сервиса работы hh.ru составили топ вакансий, где работодатели готовы платить такую же зарплату. Своим исследованием они поделились с корреспондентом URA.RU. «Директора по маркетингу, продажам автомобилей и по работе с состоятельными клиентами получают от 200 тысячи рублей до 350 тысячи. Руководителям направления разработки и „Фармацевтика“ работодатели предлагают от 200 тысячи рублей до 520 тысячи. Врач стоматлог-хирург-имплантолог может рассчитывать на зарплату от 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Примечательно, что среди соискателей из Екатеринбурга на зарплату от 217 тысячи рублей претендуют лишь 1,2%. В среднем денежные ожидания горожан варьируются от 35 до 70 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов повышает зарплаты себе и чиновникам благодаря субсидии от областного минфина, о которой стало известно еще в конце 2022 года. Голосование думы о повышении зарплат пройдет в середине марта.

На рассмотрение екатеринбургской гордумы внесено постановление о повышении заработной платы мэра города Алексея Орлова до 217 тысячи рублей. На этом фоне аналитики поискового сервиса работы hh.ru составили топ вакансий, где работодатели готовы платить такую же зарплату. Своим исследованием они поделились с корреспондентом URA.RU. «Директора по маркетингу, продажам автомобилей и по работе с состоятельными клиентами получают от 200 тысячи рублей до 350 тысячи. Руководителям направления разработки и „Фармацевтика“ работодатели предлагают от 200 тысячи рублей до 520 тысячи. Врач стоматлог-хирург-имплантолог может рассчитывать на зарплату от 500 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Примечательно, что среди соискателей из Екатеринбурга на зарплату от 217 тысячи рублей претендуют лишь 1,2%. В среднем денежные ожидания горожан варьируются от 35 до 70 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов повышает зарплаты себе и чиновникам благодаря субсидии от областного минфина, о которой стало известно еще в конце 2022 года. Голосование думы о повышении зарплат пройдет в середине марта.