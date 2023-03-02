Глава диаспоры казахов Кургана рассказал, за чьи интересы воюют его земляки в зоне СВО

Председатель казахской диаспоры Кургана Кайрат Уралов: Россия защищает интересы всего человечества

03 марта 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Глава курганской диаспоры казахов рассказал, за чьи интересы воюют его земляки в зоне СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель правления «Национально-культурной автономии казахов Курганской области» Кайрат Уралов рассказал о том, что его земляки и другие народы многонациональной России защищают в зоне спецоперации на Украине интересы всего человечества. Об этом казахской диаспоры региона сообщил корреспонденту URA.RU. «Сейчас на Украине за нашу страну наряду с русскими сражаются казахи, чеченцы, дагестанцы, буряты, армяне и даже сами украинцы. Все народы в нашей стране в одном строю защищают не только Россию, но и интересы всего человечества. Чтобы растопить ледник „холодной войны“, недоверия и неправильных отношений нужен ручей. И этот первый ручей дает Россия. Я думаю, что наша страна добьется справедливости и все будет хорошо. Но для этого нужно время и усилия», — сказал Уралов. Также он отметил, что в зоне боевых действий на Украине принимают участие много казахов из Курганской области. Руководитель казахской диаспоры региона подчеркнул их отличительный патриотизм и героизм на поле боя. В ходе беседы с корреспондентом URA.RU он рассказал об одном из бойцов, который прославился в интернете, как «поющий бурят». Курганец ушел на фронт добровольцем и сейчас руководит артиллерией в Донбассе. «Он позитивный парень. Очень грамотный, честный и волевой человек. Я лично знаком с его семьей. Он воспитан в духе казахских традиций. Он пошел на фронт, потому что не может сдать назад, а идет только вперед. Я уверен, что он никогда не посрамит себя, свой народ и Россию», — сказал Уралов. Также он добавил, что гордится таким земляком и подчеркнул, что его любят не только в нашем регионе, но и в родном Казахстане. Ранее URA.RU писало, что курганский «поющий бурят» из зоны СВО дал интервью военкору WarGonzo. Казах с позывным «Якут» отмечал, что на фронте все являются русскими солдатами вне зависимости от национальности. Большую популярность военный получил после того, как видео, в котором он исполняет песню группы «Любэ», разлетелось по интернету. Один из самых популярных роликов собрал на платформе Youtube более 1,1 млн просмотров. Также сообщалось, что главреда RT Маргариту Симоньян растрогал ролик, снятый курганцем из батальона «Енисей». Позже журналистка отметила, что это самый лучший ролик, что она видела за все время спецоперации. Ее поразило то, что на видео были солдаты разных национальностей, воюющие за Россию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель правления «Национально-культурной автономии казахов Курганской области» Кайрат Уралов рассказал о том, что его земляки и другие народы многонациональной России защищают в зоне спецоперации на Украине интересы всего человечества. Об этом казахской диаспоры региона сообщил корреспонденту URA.RU. «Сейчас на Украине за нашу страну наряду с русскими сражаются казахи, чеченцы, дагестанцы, буряты, армяне и даже сами украинцы. Все народы в нашей стране в одном строю защищают не только Россию, но и интересы всего человечества. Чтобы растопить ледник „холодной войны“, недоверия и неправильных отношений нужен ручей. И этот первый ручей дает Россия. Я думаю, что наша страна добьется справедливости и все будет хорошо. Но для этого нужно время и усилия», — сказал Уралов. Также он отметил, что в зоне боевых действий на Украине принимают участие много казахов из Курганской области. Руководитель казахской диаспоры региона подчеркнул их отличительный патриотизм и героизм на поле боя. В ходе беседы с корреспондентом URA.RU он рассказал об одном из бойцов, который прославился в интернете, как «поющий бурят». Курганец ушел на фронт добровольцем и сейчас руководит артиллерией в Донбассе. «Он позитивный парень. Очень грамотный, честный и волевой человек. Я лично знаком с его семьей. Он воспитан в духе казахских традиций. Он пошел на фронт, потому что не может сдать назад, а идет только вперед. Я уверен, что он никогда не посрамит себя, свой народ и Россию», — сказал Уралов. Также он добавил, что гордится таким земляком и подчеркнул, что его любят не только в нашем регионе, но и в родном Казахстане. Ранее URA.RU писало, что курганский «поющий бурят» из зоны СВО дал интервью военкору WarGonzo. Казах с позывным «Якут» отмечал, что на фронте все являются русскими солдатами вне зависимости от национальности. Большую популярность военный получил после того, как видео, в котором он исполняет песню группы «Любэ», разлетелось по интернету. Один из самых популярных роликов собрал на платформе Youtube более 1,1 млн просмотров. Также сообщалось, что главреда RT Маргариту Симоньян растрогал ролик, снятый курганцем из батальона «Енисей». Позже журналистка отметила, что это самый лучший ролик, что она видела за все время спецоперации. Ее поразило то, что на видео были солдаты разных национальностей, воюющие за Россию.