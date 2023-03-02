В Тюменской области родственникам выдали чужой труп для похорон

03 марта 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

В морге перепутали тела и выдали родным тело незнакомого мужчины, о чем стало известно только на прощании с усопшим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В морге Ишима (Тюменская область) перепутали трупы и выдали родственникам тело чужого человека, о чем родные усопшего узнали лишь во время прощания. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказал местный активист Владимир Воронин. «25 февраля Дмитрий Гопкин почувствовал себя плохо, все происходило в поселке Октябрьский, скорая помощь приехала поздно, спасать было уже некого. 28 февраля состоялись похороны. Каково же было удивление жены мужчины, когда она увидела в гробу незнакомого человека в одежде, которую покупала для мужа», — рассказал Владиимр Воронин в группе «вИшиме.орг» в социальной сети «ВКонтакте». По его словам родственники поехали в морг, где удалось найти тело Дмитрия Гопкина. Его перепутали с другим мужчиной. Кроме того, как утверждает Воронин, путаница с телами привела к тому, что следственный отдел в Ишиме возбудил уголовное дело по факту смерти Дмитрия Гопкина. Причина в том, что мужчина, с которым его перепутали, был убит. «Главными подозреваемыми в убийстве мужа назвали Ларису Гопкину и ее 18-летнего сына. Следователь предложила сознаться в содеянном. Никаких возражений не принималось. А после похорон следователь позвонил Ларисе и извинился. Мол, так бывает», — написал Владимир Воронин. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области, с просьбой прокомментировать происшествие в морге Ишима. Там ситуацию подтвердили. «К сожалению, действительно, вследствие человеческого фактора, сотрудником морга ГБУЗ ТО „ОБСМЭ“ была допущена ошибка в оформлении документации. Данный факт достаточно быстро был обнаружен и были приняты меры для его устранения. Руководством бюро была организована служебная проверка, в ходе которой был выявлен факт нарушения трудовых обязанностей санитара, за что он привлечен к дисциплинарной ответственности», — рассказали в депздраве. Также URA.RU направило запрос в следственное управление СК РФ по региону. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В морге Ишима (Тюменская область) перепутали трупы и выдали родственникам тело чужого человека, о чем родные усопшего узнали лишь во время прощания. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» рассказал местный активист Владимир Воронин. «25 февраля Дмитрий Гопкин почувствовал себя плохо, все происходило в поселке Октябрьский, скорая помощь приехала поздно, спасать было уже некого. 28 февраля состоялись похороны. Каково же было удивление жены мужчины, когда она увидела в гробу незнакомого человека в одежде, которую покупала для мужа», — рассказал Владиимр Воронин в группе «вИшиме.орг» в социальной сети «ВКонтакте». По его словам родственники поехали в морг, где удалось найти тело Дмитрия Гопкина. Его перепутали с другим мужчиной. Кроме того, как утверждает Воронин, путаница с телами привела к тому, что следственный отдел в Ишиме возбудил уголовное дело по факту смерти Дмитрия Гопкина. Причина в том, что мужчина, с которым его перепутали, был убит. «Главными подозреваемыми в убийстве мужа назвали Ларису Гопкину и ее 18-летнего сына. Следователь предложила сознаться в содеянном. Никаких возражений не принималось. А после похорон следователь позвонил Ларисе и извинился. Мол, так бывает», — написал Владимир Воронин. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области, с просьбой прокомментировать происшествие в морге Ишима. Там ситуацию подтвердили. «К сожалению, действительно, вследствие человеческого фактора, сотрудником морга ГБУЗ ТО „ОБСМЭ“ была допущена ошибка в оформлении документации. Данный факт достаточно быстро был обнаружен и были приняты меры для его устранения. Руководством бюро была организована служебная проверка, в ходе которой был выявлен факт нарушения трудовых обязанностей санитара, за что он привлечен к дисциплинарной ответственности», — рассказали в депздраве. Также URA.RU направило запрос в следственное управление СК РФ по региону. Ответ ожидается.