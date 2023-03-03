В Екатеринбурге жители самостоятельно задержали велосипедного вора. Фото

04 марта 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Жители заметили, укравшего велосипед, и вызвали полицию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители дома на улице Хрустальногорской, 88/2 в Академическом районе Екатеринбурга 3 марта задержали мужчину, который пытался украсть велосипед. Об этом рассказали очевидцы в telegram. «Пойманный молодой человек пытался украсть велосипед, который уже отстегнул. Веловор попытался спрятаться в коллекторной, но его заметили жители и вызвали полицию и ГБР района. В кармане у мужчины обнаружили кусачки», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Академический новости Екатеринбург». В полиции дали комментарий корреспонденту URA.RU по данному происшествию. «Мужчина задержан и доставлен в отдел, выезжавшими на место сотрудниками полиции. Заявление зарегистрировано в отделе полиции номер 8, проводятся оперативные мероприятия», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Пойманный жителями дома молодой человек Фото: telegram-канал «Академический новости Екатеринбург»

Жители дома на улице Хрустальногорской, 88/2 в Академическом районе Екатеринбурга 3 марта задержали мужчину, который пытался украсть велосипед. Об этом рассказали очевидцы в telegram. «Пойманный молодой человек пытался украсть велосипед, который уже отстегнул. Веловор попытался спрятаться в коллекторной, но его заметили жители и вызвали полицию и ГБР района. В кармане у мужчины обнаружили кусачки», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Академический новости Екатеринбург». В полиции дали комментарий корреспонденту URA.RU по данному происшествию. «Мужчина задержан и доставлен в отдел, выезжавшими на место сотрудниками полиции. Заявление зарегистрировано в отделе полиции номер 8, проводятся оперативные мероприятия», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.