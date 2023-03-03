Жители дома на улице Хрустальногорской, 88/2 в Академическом районе Екатеринбурга 3 марта задержали мужчину, который пытался украсть велосипед. Об этом рассказали очевидцы в telegram.
«Пойманный молодой человек пытался украсть велосипед, который уже отстегнул. Веловор попытался спрятаться в коллекторной, но его заметили жители и вызвали полицию и ГБР района. В кармане у мужчины обнаружили кусачки», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Академический новости Екатеринбург».
В полиции дали комментарий корреспонденту URA.RU по данному происшествию. «Мужчина задержан и доставлен в отдел, выезжавшими на место сотрудниками полиции. Заявление зарегистрировано в отделе полиции номер 8, проводятся оперативные мероприятия», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
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