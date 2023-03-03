03 марта 2023

В Екатеринбурге жители самостоятельно задержали велосипедного вора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, отопление, подвал дома, велосипед
Жители заметили, укравшего велосипед, и вызвали полицию Фото:

Жители дома на улице Хрустальногорской, 88/2 в Академическом районе Екатеринбурга 3 марта задержали мужчину, который пытался украсть велосипед. Об этом рассказали очевидцы в telegram.

«Пойманный молодой человек пытался украсть велосипед, который уже отстегнул. Веловор попытался спрятаться в коллекторной, но его заметили жители и вызвали полицию и ГБР района. В кармане у мужчины обнаружили кусачки», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Академический новости Екатеринбург».

В полиции дали комментарий корреспонденту URA.RU по данному происшествию. «Мужчина задержан и доставлен в отдел, выезжавшими на место сотрудниками полиции. Заявление зарегистрировано в отделе полиции номер 8, проводятся оперативные мероприятия», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Пойманный жителями дома молодой человек
Фото:

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Жители дома на улице Хрустальногорской, 88/2 в Академическом районе Екатеринбурга 3 марта задержали мужчину, который пытался украсть велосипед. Об этом рассказали очевидцы в telegram. «Пойманный молодой человек пытался украсть велосипед, который уже отстегнул. Веловор попытался спрятаться в коллекторной, но его заметили жители и вызвали полицию и ГБР района. В кармане у мужчины обнаружили кусачки», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Академический новости Екатеринбург». В полиции дали комментарий корреспонденту URA.RU по данному происшествию. «Мужчина задержан и доставлен в отдел, выезжавшими на место сотрудниками полиции. Заявление зарегистрировано в отделе полиции номер 8, проводятся оперативные мероприятия», — рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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