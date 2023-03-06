В ходе спецоперации погиб боец из Свердловской области. Фото

На Украине погиб 32-летний Алексей Трефилов из Красноуральска

07 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

На Украине погиб Алексей Трефилов из Красноуральска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине погиб житель Красноуральска Свердловской области 32-летний Алексей Трефилов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга погиб наш земляк Алексей Трефилов. <…> Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Алексея», — пишет пресс-служба горадминистрации в соцсети «ВКонтакте». Трефилов окончил среднюю школу №11, затем поступил в Красноуральский техникум, окончив его, призвался на срочную службу в армию. После армии работал на медеплавильном комбинате «Святогор». 7 марта Алексею исполнилось бы 33 года. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президенту Российской Федерации Владимира Путина. Как неоднократно сообщал российский лидер, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса. Алексею Трефилову было 32 года Фото: сообщество «Администрация ГО Красноуральск» в соцсети «ВКонтакте»

В ходе спецоперации на Украине погиб житель Красноуральска Свердловской области 32-летний Алексей Трефилов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга погиб наш земляк Алексей Трефилов. <…> Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Алексея», — пишет пресс-служба горадминистрации в соцсети «ВКонтакте». Трефилов окончил среднюю школу №11, затем поступил в Красноуральский техникум, окончив его, призвался на срочную службу в армию. После армии работал на медеплавильном комбинате «Святогор». 7 марта Алексею исполнилось бы 33 года. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президенту Российской Федерации Владимира Путина. Как неоднократно сообщал российский лидер, главной целью спецоперации является защита мирного населения Донбасса.