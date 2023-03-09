Территорию «Китайского рынка» в Перми сделают жилой

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Виды города и жанр. Пермь, новостройки, виды города, дом бульвар гагарина 18, пзсп
ПЗСП построит жилой комплекс на территории «Китайского рынка» в Перми Фото:

На территории «Китайского рынка» в Перми возведут более 40 тысяч квадратных метров жилья. Планами поделился застройщик ПЗСП, который и займется освоением участка в микрорайоне Данилиха.

«По этому объекту мы планируем до конца года завершить проектирование и получить разрешение на строительство первой очереди. Выход на стройплощадку будет зависеть от графика проектирования. Если успеем, то начнем работы уже в этом году», — рассказал генеральный директор ПЗСП Евгений Демкин изданию «Коммерсант-Прикамье».

Сообщается, что жилой комплекс возведут по технологии индустриального домостроения BAUM. По проекту предполагается построить шесть жилых домов разной этажности.

Сейчас на территории находятся торговые ряды «Китайская ярмарка». О их переезде стало известно в 2022 году, но тогда назначение участка не раскрывалось. Отмечается, что он расположен в промзоне, которая не предусматривает жилую застройку. Эксперты полагают, что проблем со сменой зонирования возникнуть не должно. Из минусов участка отмечается его близкое расположение к железной дороге и проблемы с общественным транспортом.

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На территории «Китайского рынка» в Перми возведут более 40 тысяч квадратных метров жилья. Планами поделился застройщик ПЗСП, который и займется освоением участка в микрорайоне Данилиха. «По этому объекту мы планируем до конца года завершить проектирование и получить разрешение на строительство первой очереди. Выход на стройплощадку будет зависеть от графика проектирования. Если успеем, то начнем работы уже в этом году», — рассказал генеральный директор ПЗСП Евгений Демкин изданию «Коммерсант-Прикамье». Сообщается, что жилой комплекс возведут по технологии индустриального домостроения BAUM. По проекту предполагается построить шесть жилых домов разной этажности. Сейчас на территории находятся торговые ряды «Китайская ярмарка». О их переезде стало известно в 2022 году, но тогда назначение участка не раскрывалось. Отмечается, что он расположен в промзоне, которая не предусматривает жилую застройку. Эксперты полагают, что проблем со сменой зонирования возникнуть не должно. Из минусов участка отмечается его близкое расположение к железной дороге и проблемы с общественным транспортом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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