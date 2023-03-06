В центре Тюмени начался транспортный коллапс

07 марта 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

В центре Тюмени появились дорожные заторы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU К вечеру 7 марта на дорогах центральной части Тюмени начали возникать заторы. Об этом URA.RU рассказал автолюбитель, обратившийся в редакцию. По данным сервиса «Яндекс. Карты», плотность дорожного движения к 16:00 в центре города оценивается в 6 баллов. «В центре все очень плотно. Чем ближе к вечеру, тем больше машин. Видимо, это связано с тем, что сегодня предпраздничный „короткий“ день. Многих пораньше отпустили с работы», — рассказал URA.RU один из тюменских автолюбителей. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на некоторых центральных улицах Тюмени появились дорожные заторы. «Движение затруднено на улицах Профсоюзная, Герцена, Орджоникидзе, Советская, 50 лет Октября, Малыгина, Мориса Тореза. Повышенная плотность трафика также наблюдается на ул. Холодильной», — сообщает сервис «Яндекс. Карты». Дорожные заторы также начали возникать на окраинах Тюмени. Повышенная плотность движения наблюдается на улицах Ямская, Аккумуляторная и Пермякова.

К вечеру 7 марта на дорогах центральной части Тюмени начали возникать заторы. Об этом URA.RU рассказал автолюбитель, обратившийся в редакцию. По данным сервиса «Яндекс. Карты», плотность дорожного движения к 16:00 в центре города оценивается в 6 баллов. «В центре все очень плотно. Чем ближе к вечеру, тем больше машин. Видимо, это связано с тем, что сегодня предпраздничный „короткий“ день. Многих пораньше отпустили с работы», — рассказал URA.RU один из тюменских автолюбителей. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на некоторых центральных улицах Тюмени появились дорожные заторы. «Движение затруднено на улицах Профсоюзная, Герцена, Орджоникидзе, Советская, 50 лет Октября, Малыгина, Мориса Тореза. Повышенная плотность трафика также наблюдается на ул. Холодильной», — сообщает сервис «Яндекс. Карты». Дорожные заторы также начали возникать на окраинах Тюмени. Повышенная плотность движения наблюдается на улицах Ямская, Аккумуляторная и Пермякова.