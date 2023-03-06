06 марта 2023

В центре Тюмени начался транспортный коллапс

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания. Москва, пробка, арбат, трафик, москва, пробка машины
В центре Тюмени появились дорожные заторы Фото:

К вечеру 7 марта на дорогах центральной части Тюмени начали возникать заторы. Об этом URA.RU рассказал автолюбитель, обратившийся в редакцию. По данным сервиса «Яндекс. Карты», плотность дорожного движения к 16:00 в центре города оценивается в 6 баллов.

«В центре все очень плотно. Чем ближе к вечеру, тем больше машин. Видимо, это связано с тем, что сегодня предпраздничный „короткий“ день. Многих пораньше отпустили с работы», — рассказал URA.RU один из тюменских автолюбителей.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», на некоторых центральных улицах Тюмени появились дорожные заторы. «Движение затруднено на улицах Профсоюзная, Герцена, Орджоникидзе, Советская, 50 лет Октября, Малыгина, Мориса Тореза. Повышенная плотность трафика также наблюдается на ул. Холодильной», — сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Дорожные заторы также начали возникать на окраинах Тюмени. Повышенная плотность движения наблюдается на улицах Ямская, Аккумуляторная и Пермякова.

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К вечеру 7 марта на дорогах центральной части Тюмени начали возникать заторы. Об этом URA.RU рассказал автолюбитель, обратившийся в редакцию. По данным сервиса «Яндекс. Карты», плотность дорожного движения к 16:00 в центре города оценивается в 6 баллов. «В центре все очень плотно. Чем ближе к вечеру, тем больше машин. Видимо, это связано с тем, что сегодня предпраздничный „короткий“ день. Многих пораньше отпустили с работы», — рассказал URA.RU один из тюменских автолюбителей. По данным сервиса «Яндекс. Карты», на некоторых центральных улицах Тюмени появились дорожные заторы. «Движение затруднено на улицах Профсоюзная, Герцена, Орджоникидзе, Советская, 50 лет Октября, Малыгина, Мориса Тореза. Повышенная плотность трафика также наблюдается на ул. Холодильной», — сообщает сервис «Яндекс. Карты». Дорожные заторы также начали возникать на окраинах Тюмени. Повышенная плотность движения наблюдается на улицах Ямская, Аккумуляторная и Пермякова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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