Украинцы обвиняют Нукри Чавлеишвили в «пропаганде и пособничестве России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президента СРОО «Грузинское общество «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили объявили «врагом» Украины, распространив его персональные данные в интернете. Ему уже поступают сообщения и звонки от украинских номеров с угрозами. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

На сайте «Миротворец» Нукри Чавлеишвили обвиняют в «пропаганде и пособничестве России». Его персональные данные подверглись распространению в интернете.

«Уже неделю получаю сообщения и звонки с украинских номеров. Угрожают и говорят неприятные слова. Сами же показывают себя с некрасивой стороны, как после этого к таким относиться? Обидно, что сайт с названием „Миротворец“ публикует такую чушь», — поделился в беседе с корреспондентом URA.RU Нукри Чавлеишвили.

Он отметил, что в охране не нуждается. «Иначе так можно каждому в нашей стране ее поставить. Надеюсь, наше государство защитит нас. Наше дело правое», — сказал собеседник агентства.

Ранее данные руководителя «Женской гвардии Урала» Ольги Сметаниной также опубликовали в базе украинского ресурса «Миротворец». Причиной послужила запечатленная на камеру помощь интернациональной бригаде «Пятнашка», участвующей в спецоперации.