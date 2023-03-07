Президента «Грузинского общества» в Свердловской области объявили врагом Украины. Скрин

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Митинг сталинистов возле памятника Кирову. Екатеринбург, флаг россии, флаг грузии, чавлеишвили нукри, сталинисты, плакат про сталина, грузин
Украинцы обвиняют Нукри Чавлеишвили в «пропаганде и пособничестве России» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президента СРОО «Грузинское общество «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили объявили «врагом» Украины, распространив его персональные данные в интернете. Ему уже поступают сообщения и звонки от украинских номеров с угрозами. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

На сайте «Миротворец» Нукри Чавлеишвили обвиняют в «пропаганде и пособничестве России». Его персональные данные подверглись распространению в интернете.

«Уже неделю получаю сообщения и звонки с украинских номеров. Угрожают и говорят неприятные слова. Сами же показывают себя с некрасивой стороны, как после этого к таким относиться? Обидно, что сайт с названием „Миротворец“ публикует такую чушь», — поделился в беседе с корреспондентом URA.RU Нукри Чавлеишвили.

Он отметил, что в охране не нуждается. «Иначе так можно каждому в нашей стране ее поставить. Надеюсь, наше государство защитит нас. Наше дело правое», — сказал собеседник агентства.

Ранее данные руководителя «Женской гвардии Урала» Ольги Сметаниной также опубликовали в базе украинского ресурса «Миротворец». Причиной послужила запечатленная на камеру помощь интернациональной бригаде «Пятнашка», участвующей в спецоперации.

Персональные данные главы «Грузинского общества «Сакартвело» оказались на украинском сайте «Миротворец»

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Президента СРОО «Грузинское общество «Сакартвело» Нукри Чавлеишвили объявили «врагом» Украины, распространив его персональные данные в интернете. Ему уже поступают сообщения и звонки от украинских номеров с угрозами. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. На сайте «Миротворец» Нукри Чавлеишвили обвиняют в «пропаганде и пособничестве России». Его персональные данные подверглись распространению в интернете. «Уже неделю получаю сообщения и звонки с украинских номеров. Угрожают и говорят неприятные слова. Сами же показывают себя с некрасивой стороны, как после этого к таким относиться? Обидно, что сайт с названием „Миротворец“ публикует такую чушь», — поделился в беседе с корреспондентом URA.RU Нукри Чавлеишвили. Он отметил, что в охране не нуждается. «Иначе так можно каждому в нашей стране ее поставить. Надеюсь, наше государство защитит нас. Наше дело правое», — сказал собеседник агентства. Ранее данные руководителя «Женской гвардии Урала» Ольги Сметаниной также опубликовали в базе украинского ресурса «Миротворец». Причиной послужила запечатленная на камеру помощь интернациональной бригаде «Пятнашка», участвующей в спецоперации.
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