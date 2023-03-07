Офицер США Блэк указал на причастность Вашингтона в подрыве «Северных потоков»

Только США могли подорвать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом заявил бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк.
«После взрывов я открыто заявил, что только США могли сделать это. Даже ребенку понятно, что это не Россия. Также без одобрения США это не сделала бы ни одна из стран НАТО», — заявил Ричард Блэк РИА Новости.
Ранее разведка США предположила, что в подрыве «Северных потоков» виновата проукраинская группировка. Как пишет издание The New York Times, американские власти не уверены, что действия преступников связаны именно с указаниями Киева. Следственные органы Германии также нашли следы, которые ведут в сторону Украины.
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Только США могли подорвать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2». Об этом заявил бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк. «После взрывов я открыто заявил, что только США могли сделать это. Даже ребенку понятно, что это не Россия. Также без одобрения США это не сделала бы ни одна из стран НАТО», — заявил Ричард Блэк РИА Новости. Ранее разведка США предположила, что в подрыве «Северных потоков» виновата проукраинская группировка. Как пишет издание The New York Times, американские власти не уверены, что действия преступников связаны именно с указаниями Киева. Следственные органы Германии также нашли следы, которые ведут в сторону Украины.