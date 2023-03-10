В екатеринбургских магазинах образовались излишки электроники

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Задержки поставок электроники привели к ее профициту в Екатеринбурге Фото:

В екатеринбургских магазинах образовались излишки цифровой техники, однако торговые сети электроники не собираются делать распродаж. Об этом URA.RU рассказал эксперт по цифровой технике Сергей Вильянов.

«Была задержка поставок в 2022 году, товар массово приехал в ноябре—декабре. Все продать до Нового года не успели, разумеется. Январь—февраль — мертвый сезон. В сочетании с осторожностью населения при тратах образуются некоторые товарные запасы», — сказал собеседник агентства.

По его словам, ждать скидок на данные товары не стоит. «Они [магазины электроники] просто будут ждать, пока раскупят технику», — отметил Сергей Вильянов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области выросли продажи кнопочных телефонов. С конца сентября 2022 года жители региона стали покупать их в три с половиной раза чаще.

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В екатеринбургских магазинах образовались излишки цифровой техники, однако торговые сети электроники не собираются делать распродаж. Об этом URA.RU рассказал эксперт по цифровой технике Сергей Вильянов. «Была задержка поставок в 2022 году, товар массово приехал в ноябре—декабре. Все продать до Нового года не успели, разумеется. Январь—февраль — мертвый сезон. В сочетании с осторожностью населения при тратах образуются некоторые товарные запасы», — сказал собеседник агентства. По его словам, ждать скидок на данные товары не стоит. «Они [магазины электроники] просто будут ждать, пока раскупят технику», — отметил Сергей Вильянов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области выросли продажи кнопочных телефонов. С конца сентября 2022 года жители региона стали покупать их в три с половиной раза чаще.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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