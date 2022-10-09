В Свердловской области вырос спрос на кнопочные телефоны

Популярностью у свердловчан пользуются такие кнопочные телефоны, как Texet, Itel, Nokia и Philips Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области выросли продажи кнопочных телефонов после объявления частичной мобилизации. С конца сентября свердловчане стали покупать их в три с половиной раза чаще. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона».

«Мы отмечаем повышенный спрос на кнопочные телефоны в своих салонах на территории Свердловской области. Так, в конце сентября продажи увеличились в три с половиной раза по сравнению с началом месяца. Самыми популярными брендами стали Texet, Itel, Nokia и Philips», — рассказали представители «МегаФона».

Также среди востребованных моделей числятся телефоны Texet TM-130 и Texet TM-120 — их выбрал каждый третий покупатель, модели ITEL it2163R (15% от всех продаж), Nokia 105 TA-1174 (6%), Nokia 125 (5%). В «МегаФоне» отметили, что лидером по числу продаж кнопочных телефонов в Уральском федеральном округе стала Свердловская область, следом идут такие регионы, как ХМАО-Югра, Челябинская область и Ямал.

«Также мы отмечаем повышенный интерес к пауэр-банкам и аккумуляторам для мобильных устройств — на последней неделе сентября жители Екатеринбурга и Свердловской области стали приобретать их в два с половиной раза чаще, чем в начале осени. Продажи дата-кабелей выросли в полтора раза», — заявили в «МегаФоне». При этом спрос на смартфоны, наушники, часы, браслеты практически не изменился.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. После этого на сайтах магазинов электроники появились подборки с кнопочными телефонами. Такие устройства могут брать с собой мобилизованные. Также мужчина, находящийся в 32-м военном городке в Екатеринбурге, посоветовал свердловчанам взять с собой в воинские части переносные зарядные устройства (пауэрбанки), потому что в частях не хватает розеток.