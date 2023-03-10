Выгнать бомжей из подъезда не могут ни управляющая компания, ни полиция, ни социальные службы (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители тюменской многоэтажки на улице Мориса Тореза вторую неделю безуспешно пытаются выгнать из подъезда нескольких бездомных, которые по вечерам отдыхают на верхнем этаже. Об этом URA.RU рассказал один из жителей высотки.

«Неделю назад начали заходить и тусить. Я их как-то шуганул, а потом они матрас принесли. Я позвонил в УК и попросил, чтобы вынесли все их пожитки и прибрались. Плюс полицию уже вызывал. И вот уже четвертый день, как УК не шевелится», — рассказал URA.RU мужчина.

По его словам, в управляющей компании его просьбу проигнорировали. В Государственной жилищной инспекции Тюменской области пояснили, что вопрос бездомных в обязанности управляющих компаний не входит. «Они могут посодействовать, но, по большому счету, у них в уставах это не прописано, это скорее задача полиции», — пояснили URA.RU в ведомстве.

Юристы поясняют, что у полиции тоже не так много полномочий в отношении бездомных. Их могут задержать для установления личности, но если задержанный не совершал правонарушений, то его отпустят. URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области, комментарий правоохранительных структур ожидается. Ранее агентство рассказало о банде бомжей, которые оккупировали современный жилой комплекс в Тюмени.