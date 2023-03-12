Митрополит призвал жителей объединиться для строительства нового храма в Екатеринбурге

13 марта 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

Митрополит заявил, что ищет возможности для строительства храма на Эльмаше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что ищет возможности для строительства храма на Эльмаше. Владыка призвал жителей объединиться, чтобы решить этот вопрос. «На Эльмаше нет церкви, потому что в бюджете епархии нет статьи на постройку храмов. <…> Я ищу возможность строительства храма в этом районе. Давайте искать вместе — и обязательно получится», — ответил митрополит на вопрос об отсутствии храма на Эльмаше в telegram-канале. Митрополит пояснил, что храмы строятся теми приходами и инициативными людьми, у которых кроме желания, еще есть и финансы. Епархия, по его словам, не может взять на себя возведение нового храма, потому что в таком случае приходы будут обложены взносами, которые люди не смогут потянуть. Ранее митрополит Евгений рассказал, что считает йогу грешной, если она направлена на практики индуизма. Также он заявил, что наказания детей в воспитательных целях не запрещаются православной традицией, однако считаются нежелательными.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) заявил, что ищет возможности для строительства храма на Эльмаше. Владыка призвал жителей объединиться, чтобы решить этот вопрос. «На Эльмаше нет церкви, потому что в бюджете епархии нет статьи на постройку храмов. <…> Я ищу возможность строительства храма в этом районе. Давайте искать вместе — и обязательно получится», — ответил митрополит на вопрос об отсутствии храма на Эльмаше в telegram-канале. Митрополит пояснил, что храмы строятся теми приходами и инициативными людьми, у которых кроме желания, еще есть и финансы. Епархия, по его словам, не может взять на себя возведение нового храма, потому что в таком случае приходы будут обложены взносами, которые люди не смогут потянуть. Ранее митрополит Евгений рассказал, что считает йогу грешной, если она направлена на практики индуизма. Также он заявил, что наказания детей в воспитательных целях не запрещаются православной традицией, однако считаются нежелательными.