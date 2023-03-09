Екатеринбургский митрополит пояснил, почему грешно заниматься йогой

Екатеринбургский митрополит считает йогу грешной, если она она направлена на практики индуизма

10 марта 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Митрополит Евгений посоветовал православным ходить на ЛФК вместо йоги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) считает, что заниматься йогой грешно в том случае, если человек воспринимает эти физические упражнения как часть практик индуизма. Об этом он рассказал в своем telegram-канале «Если под йогой понимать направление индуизма, совокупность духовных и телесных практик, нацеленных на достижение мокши, освобождение от сансары и так далее, то двух мнений быть не может — православному там делать нечего», — заявил Кульберг. При этом он подчеркнул, что не всегда Русская православная церковь рассматривает йогу, как часть другой религии. Екатеринбургский митрополит пояснил, что если йога воспринимается в качестве физических упражнений, пользоваться ими можно. «Хотя безопасней было бы укреплять здоровье теми упражнениями, которые вам подберет дипломированный врач ЛФК. И уж если среди них будут упражнения, употребляемые в йоге, то так тому и быть», — заявил митрополит. Ранее митрополит рассказал, что наказания детей в воспитательных целях не запрещаются православной традицией, однако считаются нежелательными. Также Кульберг поддержал европейскую систему образования. Сейчас митрополит Евгений продолжает отвечать на вопросы, которые остались после прямой линии на канале ОТВ, где он заявил, что нетрадиционные отношения являются серьезным нарушением наравне с аутизмом и шизофренией Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) считает, что заниматься йогой грешно в том случае, если человек воспринимает эти физические упражнения как часть практик индуизма. Об этом он рассказал в своем telegram-канале «Если под йогой понимать направление индуизма, совокупность духовных и телесных практик, нацеленных на достижение мокши, освобождение от сансары и так далее, то двух мнений быть не может — православному там делать нечего», — заявил Кульберг. При этом он подчеркнул, что не всегда Русская православная церковь рассматривает йогу, как часть другой религии. Екатеринбургский митрополит пояснил, что если йога воспринимается в качестве физических упражнений, пользоваться ими можно. «Хотя безопасней было бы укреплять здоровье теми упражнениями, которые вам подберет дипломированный врач ЛФК. И уж если среди них будут упражнения, употребляемые в йоге, то так тому и быть», — заявил митрополит. Ранее митрополит рассказал, что наказания детей в воспитательных целях не запрещаются православной традицией, однако считаются нежелательными. Также Кульберг поддержал европейскую систему образования. Сейчас митрополит Евгений продолжает отвечать на вопросы, которые остались после прямой линии на канале ОТВ, где он заявил, что нетрадиционные отношения являются серьезным нарушением наравне с аутизмом и шизофренией