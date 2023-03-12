12 марта 2023

Курганец, вернувшийся с зоны СВО, стал по-новому относиться к городу

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, армия, военные, солдаты, пулемет, оружие, стрельбище, война, пулеметчик, стрелки, военные сборы, пехота, бой, полигон, резервисты, мобилизованные, огневая подготовка, пехотинцы, боестолкновение
Курганец рассказал, как стал смотреть на город после СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Кургана после возвращения из зоны боевых действий, рассказал, что стал по-иному смотреть на родной город. Об этом он сообщил в интервью порталу kikonline.

«Курган показался мне очень тихим и красочным. Никогда раньше его таким не видел», — рассказал мужчина. Курганец добавил, что во время боевой командировки ему не хватало тишины города.

Также участник спецоперации добавил, что стал больше ценить труд и внимание людей. «Мы получали продукты, снаряжение, письма от детей. Так сразу хорошо, спокойно на душе», — сообщил военный.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский военкор побывал в эфире Первого канала. Блогер показал ролик про интернациональное братство в зоне СВО.

О начале специальной военной операции в феврале 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Введение войск на территорию Украины он объяснил необходимостью денацифицировать и демилитаризировать общество соседней страны.

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Житель Кургана после возвращения из зоны боевых действий, рассказал, что стал по-иному смотреть на родной город. Об этом он сообщил в интервью порталу kikonline. «Курган показался мне очень тихим и красочным. Никогда раньше его таким не видел», — рассказал мужчина. Курганец добавил, что во время боевой командировки ему не хватало тишины города. Также участник спецоперации добавил, что стал больше ценить труд и внимание людей. «Мы получали продукты, снаряжение, письма от детей. Так сразу хорошо, спокойно на душе», — сообщил военный. Ранее URA.RU сообщало, что курганский военкор побывал в эфире Первого канала. Блогер показал ролик про интернациональное братство в зоне СВО. О начале специальной военной операции в феврале 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Введение войск на территорию Украины он объяснил необходимостью денацифицировать и демилитаризировать общество соседней страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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