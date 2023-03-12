Курганец, вернувшийся с зоны СВО, стал по-новому относиться к городу

Курганец рассказал, как стал смотреть на город после СВО Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Кургана после возвращения из зоны боевых действий, рассказал, что стал по-иному смотреть на родной город. Об этом он сообщил в интервью порталу kikonline.

«Курган показался мне очень тихим и красочным. Никогда раньше его таким не видел», — рассказал мужчина. Курганец добавил, что во время боевой командировки ему не хватало тишины города.

Также участник спецоперации добавил, что стал больше ценить труд и внимание людей. «Мы получали продукты, снаряжение, письма от детей. Так сразу хорошо, спокойно на душе», — сообщил военный.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский военкор побывал в эфире Первого канала. Блогер показал ролик про интернациональное братство в зоне СВО.

О начале специальной военной операции в феврале 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Введение войск на территорию Украины он объяснил необходимостью денацифицировать и демилитаризировать общество соседней страны.