Груз с комплектами сухого душа будет доставлен российским военным на передовую Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ученики 39-го лицея из Озерска (Челябинская область) собирают наборы сухого армейского душа с последующей отправкой его на передовую. О помощи от школьников сообщили в паблике инициативной группы в социальных сетях.

«Наши соратники по тылу, 39-й лицей, изготавливают сухой душ для солдат! Можно принести новое вафельное полотно, в любом количестве, если есть толстое вафельное полотно, тоже примем, но отправим полотенцами отдельно», — сообщили в группе «Шьем для наших ZVO Озерск» в «ВКонтакте».

Там отметили, что полотенца для изготовления душа должны иметь плотность 100-120 гр/м. Комплектующие можно передать в понедельник и среду с 9 до 13 часов и на выходных с 9 до 14 часов. Все комплекты полотенец будут отданы в лицей.

Сухой армейский душ — это настоящее спасение для солдат, которые долго время находятся на боевом задании. Душ содержит губку с гипоаллергенным гелем и полотенце. Достаточно добавить 50 мл воды, чтобы получить пышную пену, которой можно очистить тело в полевых условиях.

Инициативные группы по сбору снаряжения для военнослужащих начали появляться в области после начала спецоперации на Украине. Когда в стране прошла частичная мобилизация, их число выросло в несколько раз. Жители помогают военным, готовят для них посылки, шьют вещи.

Сухой армейский душ не требует смывания Фото: группа «Шьем для наших ZVO Озерск» в «ВКонтакте».

Комплекты с душем упаковываются и отправляются на фронт Фото: группа «Шьем для наших ZVO Озерск» в «ВКонтакте».