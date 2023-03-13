13 марта 2023

Челябинские школьники изготавливают сухой армейский душ для фронта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Груз с комплектами сухого душа будет доставлен российским военным на передовую Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ученики 39-го лицея из Озерска (Челябинская область) собирают наборы сухого армейского душа с последующей отправкой его на передовую. О помощи от школьников сообщили в паблике инициативной группы в социальных сетях.

«Наши соратники по тылу, 39-й лицей, изготавливают сухой душ для солдат! Можно принести новое вафельное полотно, в любом количестве, если есть толстое вафельное полотно, тоже примем, но отправим полотенцами отдельно», — сообщили в группе «Шьем для наших ZVO Озерск» в «ВКонтакте».

Там отметили, что полотенца для изготовления душа должны иметь плотность 100-120 гр/м. Комплектующие можно передать в понедельник и среду с 9 до 13 часов и на выходных с 9 до 14 часов. Все комплекты полотенец будут отданы в лицей.

Сухой армейский душ — это настоящее спасение для солдат, которые долго время находятся на боевом задании. Душ содержит губку с гипоаллергенным гелем и полотенце. Достаточно добавить 50 мл воды, чтобы получить пышную пену, которой можно очистить тело в полевых условиях.

Инициативные группы по сбору снаряжения для военнослужащих начали появляться в области после начала спецоперации на Украине. Когда в стране прошла частичная мобилизация, их число выросло в несколько раз. Жители помогают военным, готовят для них посылки, шьют вещи.

Сухой армейский душ не требует смывания
Фото:
Комплекты с душем упаковываются и отправляются на фронт
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Ученики 39-го лицея из Озерска (Челябинская область) собирают наборы сухого армейского душа с последующей отправкой его на передовую. О помощи от школьников сообщили в паблике инициативной группы в социальных сетях. «Наши соратники по тылу, 39-й лицей, изготавливают сухой душ для солдат! Можно принести новое вафельное полотно, в любом количестве, если есть толстое вафельное полотно, тоже примем, но отправим полотенцами отдельно», — сообщили в группе «Шьем для наших ZVO Озерск» в «ВКонтакте». Там отметили, что полотенца для изготовления душа должны иметь плотность 100-120 гр/м. Комплектующие можно передать в понедельник и среду с 9 до 13 часов и на выходных с 9 до 14 часов. Все комплекты полотенец будут отданы в лицей. Сухой армейский душ — это настоящее спасение для солдат, которые долго время находятся на боевом задании. Душ содержит губку с гипоаллергенным гелем и полотенце. Достаточно добавить 50 мл воды, чтобы получить пышную пену, которой можно очистить тело в полевых условиях. Инициативные группы по сбору снаряжения для военнослужащих начали появляться в области после начала спецоперации на Украине. Когда в стране прошла частичная мобилизация, их число выросло в несколько раз. Жители помогают военным, готовят для них посылки, шьют вещи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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