Телевидение из Госдумы снимало программу про центр Илизарова (архивное фотО0 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в Центр Илизарова приехала съемочная группа Государственной Думы. Информация об этом опубликовано в официальной группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

«В Центре Илизарова работала съемочная группа Государственной Думы. Ведущий и автор специального проекта „Наше все“ Дмитрий Орешков и оператор Максим Коуль снимали очередной выпуск программы», — говорится в опубликованном сообщении. Телевизионщикам показали лабораторное и операционное оборудование, крупнейший в России виварий и экспериментальную лабораторию, операции, музей травматологии и ортопедии.

Ранее URA.RU писало, что пациент Центра Илизарова Владимир Искам из Костромской области попал на шоу Андрея Малахова. Он выступил с песней «А заря» в вечерней передаче «Песни от всей души».

В курганский центр Илизарова 14 марта приехали авторы программы «Наше все» Фото: НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ\ВКонтакте