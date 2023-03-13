13 марта 2023

В курганский центр Илизарова приехало телевидение Госдумы. Фото

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Интервью с сотрудником центра Илизарова, с врачом ортопедом Горбач Евгением Сергеевичем. Курган, центр илизарова курган, рнц вто илизарова
Телевидение из Госдумы снимало программу про центр Илизарова (архивное фотО0 Фото:

В Кургане в Центр Илизарова приехала съемочная группа Государственной Думы. Информация об этом опубликовано в официальной группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

«В Центре Илизарова работала съемочная группа Государственной Думы. Ведущий и автор специального проекта „Наше все“ Дмитрий Орешков и оператор Максим Коуль снимали очередной выпуск программы», — говорится в опубликованном сообщении. Телевизионщикам показали лабораторное и операционное оборудование, крупнейший в России виварий и экспериментальную лабораторию, операции, музей травматологии и ортопедии.

Ранее URA.RU писало, что пациент Центра Илизарова Владимир Искам из Костромской области попал на шоу Андрея Малахова. Он выступил с песней «А заря» в вечерней передаче «Песни от всей души».

В курганский центр Илизарова приехало телевидение Госдумы: фото
В курганский центр Илизарова 14 марта приехали авторы программы «Наше все»
Фото:
В курганский центр Илизарова приехало телевидение Госдумы: фото
Съемочной группе показали первый и единственный в России музей травматологии и ортопедии
Фото:

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В Кургане в Центр Илизарова приехала съемочная группа Государственной Думы. Информация об этом опубликовано в официальной группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте». «В Центре Илизарова работала съемочная группа Государственной Думы. Ведущий и автор специального проекта „Наше все“ Дмитрий Орешков и оператор Максим Коуль снимали очередной выпуск программы», — говорится в опубликованном сообщении. Телевизионщикам показали лабораторное и операционное оборудование, крупнейший в России виварий и экспериментальную лабораторию, операции, музей травматологии и ортопедии. Ранее URA.RU писало, что пациент Центра Илизарова Владимир Искам из Костромской области попал на шоу Андрея Малахова. Он выступил с песней «А заря» в вечерней передаче «Песни от всей души».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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